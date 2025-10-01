WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Fitness
Lazzaretti
Niederle
Sicoob
Tarzan
Raffaelli
Sicredi
Império
Ipiranga
APPATA
F&J Santos
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Meganet
Folha Popular
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Seco
Sala
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Unimed
Senado Federal

CAS aprova incentivo para diagnóstico do autismo em adultos e idosos

O diagnóstico do transtorno do espectro autista (TEA) poderá ganhar mais espaço entre adultos e idosos. A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovo...

01/10/2025 11h35
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Para Mecias, relator do projeto, falta de diagnóstico impede o acesso dos adultos com TEA ao atendimento adequado - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Para Mecias, relator do projeto, falta de diagnóstico impede o acesso dos adultos com TEA ao atendimento adequado - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

O diagnóstico do transtorno do espectro autista (TEA) poderá ganhar mais espaço entre adultos e idosos. A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quarta-feira (1º) o PL 4.540/2023 , que inclui esse incentivo entre as diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista .

A proposta, de autoria do deputado Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR), teve voto favorável do relator, senador Mecias de Jesus (Republicanos–RR), e segue agora para votação no Plenário.

A mudança atende a um público cada vez maior de pessoas que chegam à vida adulta ou à velhice sem terem recebido diagnóstico formal. O relator explicou que, no passado, a falta de informações levou muitos autistas a serem confundidos com portadores de outros transtornos, como ansiedade, depressão ou esquizofrenia.

— Não são raros os casos de adultos com TEA que foram equivocadamente diagnosticados, o que impediu seu acesso a intervenções apropriadas — observou Mecias.

De acordo com o senador, os adultos autistas têm diferentes vivências: alguns são independentes, enquanto outros necessitam de suporte para atividades rotineiras. Já entre os idosos, podem surgir dificuldades adicionais, como falhas de memória e de atenção, associadas ao envelhecimento.

Segundo Mecias, esse grupo ainda enfrenta barreiras para acessar serviços médicos, seja pela sobrecarga sensorial dos ambientes hospitalares, seja pela falta de preparo das equipes em lidar com a neurodiversidade.

O parlamentar destacou que o Brasil tem hoje 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com TEA, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para ele, a aprovação do projeto é um passo importante para garantir mais qualidade de vida a essa população.

— A medida contribui para que essas pessoas vivam de forma plena, além de abrir portas para o autoconhecimento e para a rede de apoio — ressaltou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O projeto avançou em sua tramitação no Senado: recebeu nesta quarta parecer favorável na Comissão de Direitos Humanos (CDH) - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Projeto determina que guarda compartilhada deve considerar tempo para amamentação
Para Alessandro Vieira, que é delegado, a proposta combate a discriminação histórica contra as mulheres na segurança - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado CDH aprova fim de limite para mulheres em forças de segurança pública
O projeto foi aprovado nesta quarta-feira na CCJ do Senado, onde recebeu parecer favorável de Veneziano Vital do Rêgo - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado CCJ: projeto inclui violência digital contra mulher nos crimes previstos na Lei Maria da Penha
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h07
21°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 16°
21°

Sensação

2.59 km/h

Vento

77%

Umidade

Tarzan
Império
Meganet
Lazzaretti
Sala
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Raffaelli
Ipiranga
Rádio Municipal
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicoob
F&J Santos
APPATA
Unimed
Mercado do povo
Fitness
Seco
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sicoob
F&J Santos
Meganet
Unimed
Sicredi
Império
APPATA
Tarzan
Sicoob
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Seu Manoel
Ipiranga
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sala
Fitness
Raffaelli
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Música e integração marcam o 44º Encontro Regional de Corais
Barra do Guarita - RS
Estudantes recebem ação de conscientização sobre valorização da vida no Setembro Amarelo
F&J Santos
Sala
Ponto Grill
Rádio Municipal
Ipiranga
Lazzaretti
Tarzan
Mercado do povo
Agro Niederle
APPATA
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Raffaelli
Unimed
Sicoob
Meganet
Império
Sicredi
Seco
Últimas notícias
Há 12 minutos Projeto determina que guarda compartilhada deve considerar tempo para amamentação
Há 12 minutos CDH aprova fim de limite para mulheres em forças de segurança pública
Há 12 minutos CCJ: projeto inclui violência digital contra mulher nos crimes previstos na Lei Maria da Penha
Há 12 minutos Vendas do Dia das Crianças devem crescer 1,1% e movimentar R$ 9,96 bi
Há 12 minutos Vai à Câmara projeto que inclui violência digital contra mulher na Lei Maria da Penha
Unimed
Meganet
Seco
Sicoob
Ipiranga
Sicredi
Lazzaretti
Raffaelli
Tarzan
Fitness
Agro Niederle
APPATA
Império
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
F&J Santos
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sala
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 7 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe Proposta será votada no Plenário
2
Há 7 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
3
Há 7 dias Instituto Alana aponta três projetos prioritários para a infância em lançamento na Câmara
4
Há 2 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
5
Há 2 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos
Meganet
Sicoob
APPATA
Ipiranga
Agro Niederle
Sicredi
Tarzan
Sala
Ponto Grill
Unimed
Seu Manoel
Lazzaretti
Fitness
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Rádio Municipal
Seco
Mercado Balestrin
Raffaelli
F&J Santos
Mecânica Jaime
Império
F&J Santos
Sala
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Lazzaretti
Ipiranga
APPATA
Império
Sicoob
Agro Niederle
Tarzan
Seu Manoel
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Fitness
Sicredi
Mercado Balestrin
Unimed
Raffaelli
Rádio Municipal
Meganet
Seco
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados