Política

Hugo Motta confirma para hoje votação de isenção do Imposto de Renda

Medida beneficiará quem ganha até R$ 5 mil e custará R$ 25,8 bi anuais

01/10/2025 12h18
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Antônio Cruz/Agência Brasil
© Antônio Cruz/Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), confirmou para esta quarta-feira (1º) a votação do Projeto de Lei nº 1.087/25, que concede isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil.

“Hoje é um dia muito importante [porque] inclui o projeto de isenção de imposto de renda na pauta de votação. A matéria sempre foi uma prioridade da minha gestão”, escreveu, em seu perfil na rede social X - antigo Twitter .

Reconhecimento de um direito

No post , o político avaliou, ainda, que “a medida não é um favor do Estado, mas um reconhecimento de um direito e um avanço na justiça social do país”. A proposta é o único item da pauta do plenário desta quarta-feira.

Enviado em março deste ano à Câmara pelo Poder Executivo, o projeto estabelece que a isenção – que deve custar R$ 25,8 bilhões por ano – será compensada taxando mais quem ganha acima de R$ 600 mil por ano.

*Com informações da Agência Câmara

