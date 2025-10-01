WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Tarzan
Ipiranga
Sala
Sicoob
Meganet
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
APPATA
Unimed
Sicredi
Seco
Seu Manoel
Raffaelli
Folha Popular
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Fitness
Niederle
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mercado do povo
Império
Mercado Balestrin
Senado Federal

Avança regime escolar especial por motivo de saúde ou gravidez

Os estudantes impedidos de ir para às aulas por motivo de saúde, gestação ou amamentação podem contar com um regime escolar especial. É o que estab...

01/10/2025 14h51
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O relator da proposta, Magno Malta, e a presidente da CDH, Damares Alves, na reunião desta quarta - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
O relator da proposta, Magno Malta, e a presidente da CDH, Damares Alves, na reunião desta quarta - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Os estudantes impedidos de ir para às aulas por motivo de saúde, gestação ou amamentação podem contar com um regime escolar especial. É o que estabelece um projeto aprovado nesta quarta-feira (1º) pela Comissão de Direitos Humanos (CDH). A matéria segue para a Comissão de Educação (CE).

O Projeto de Lei (PL) 899/2024 , do senador Carlos Viana (Podemos-MG), recebeu um substitutivo (texto alternativo) do relator, senador Magno Malta (PL-ES). O texto inclui na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) normas que regem o regime de exercícios domiciliares(leia mais abaixo).

O regime escolar especial contempla estudantes impossibilitados de frequentar as aulas por motivo de saúde. Além deles, podem participar alunas gestantes a partir do oitavo mês, puérperas (período pós-parto) e mães lactantes ou adotantes, até que o bebê complete 6 meses de idade.

De acordo com o texto, as instituições devem garantir o regime especial na educação básica e superior, inclusive na forma de exercícios domiciliares. As datas de início e de fim do regime especial pode ser antecipadas ou adiadas por motivos de saúde, mediante apresentação de relatório médico. Os estudantes podem realizar os exames finais ou outras provas de modo não presencial, exceto se comprovada a possibilidade de comparecimento à instituição.

— Pessoas muitas vezes estão estudando e entram num período em que não podem fazer presencialmente. As pessoas não podem ser prejudicadas, e você tem como fazer isso através da internet. Há muita coisa a se adaptar — disse Magno Malta.

Exercícios domiciliares

O regime de exercícios domiciliares foi criado pelo Decreto-Lei 1.044 , de 1969, como um modelo de excepcionalidade para alunos com condições de saúde temporárias ou esporádicas. Já a Lei 6.202 , de 1975, assegura às alunas mães o regime de exercícios domiciliares a partir do oitavo mês de gestação, pelo período de três meses, que pode ser aumentado antes ou depois do parto mediante atestado médico.

Mais recentemente, a Lei 13.716 , de 2018, alterou a LDB para assegurar atendimento educacional ao aluno da educação básica internado para tratamento da saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado. Já a Lei 14.952 , de 2024, assegura acesso a regime escolar especial para estudantes impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde, bem como para mães lactantes.

Requerimentos

A CDH aprovou dois requerimentos nesta quarta-feira.

O primeiro, da presidente do colegiado, senadora Damares Alves (Republicanos-DF), pede informações à ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos.

O segundo, da senadora Mara Gabrilli (PSD-SP), propõe audiência pública sobre o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Izalci aponta falta de investimentos no combate ao crime organizado
Entre 2020 e 2024, o país teve 3,5 milhões de desabrigados por desastres como as enchentes do Rio Grande do Sul - Foto: Mauricio Tonetto / Secom Lei dá prioridade a áreas de desastres para receber alimentos do PAA
A lei assegura maior continuidade e estabilidade aos dois programas - Foto: Sindicato dos Produtores Rurais de Uberaba (SRU) Pronaf e Plano Safra para agricultura familiar são transformados em lei
Tenente Portela, RS
Atualizado às 16h07
22°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 16°
22°

Sensação

2.87 km/h

Vento

78%

Umidade

APPATA
Mercado do povo
Sicredi
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Raffaelli
Império
Sala
Lazzaretti
Unimed
Fitness
Seu Manoel
Tarzan
Ponto Grill
Seco
Sicoob
Rádio Municipal
Meganet
Ipiranga
Mercado do povo
Tarzan
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sicoob
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Meganet
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sicoob
Agro Niederle
Império
Sicredi
Raffaelli
APPATA
Unimed
Fitness
F&J Santos
Ponto Grill
Sala
Municípios
Derrubadas - RS
Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais premia consumidores em setembro
Tenente Portela - RS
ESFs terão turnos estendidos para ações do Outubro Rosa
Mecânica Jaime
Sicredi
Seu Manoel
Sicoob
Meganet
Hospital Santo Antonio
Seco
Mercado do povo
Sala
Lazzaretti
Ponto Grill
Raffaelli
Fitness
Mercado Balestrin
Unimed
Rádio Municipal
Império
Agro Niederle
APPATA
F&J Santos
Ipiranga
Tarzan
Últimas notícias
Há 6 minutos Campanha de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais premia consumidores em setembro
Há 7 minutos ESFs terão turnos estendidos para ações do Outubro Rosa
Há 16 minutos Governo e Prefeitura de Taquara entregam restauro e modernização da Casa Vidal
Há 16 minutos Comissão aprova novas regras de contratação e aposentadoria para agentes de saúde e de endemias
Há 16 minutos Projeto prevê subsídio para quem teve imóvel do Minha Casa, Minha Vida afetado por desastre
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Império
APPATA
Sala
Ponto Grill
Raffaelli
Rádio Municipal
Seco
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sicredi
Meganet
Tarzan
F&J Santos
Unimed
Ipiranga
Agro Niederle
Fitness
Sicoob
Lazzaretti
Mais lidas
1
Há 7 dias Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe Proposta será votada no Plenário
2
Há 7 dias Pacheco e Randolfe exaltam coragem de Davi Alcolumbre à frente do Senado
3
Há 2 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos
4
Há 2 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
5
Há 5 dias Conselho de Ética designa relator de processo contra Eduardo Bolsonaro
Seco
Rádio Municipal
Ponto Grill
Fitness
Sicredi
Sicoob
Ipiranga
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Tarzan
Lazzaretti
F&J Santos
Império
APPATA
Meganet
Raffaelli
Sala
Mecânica Jaime
Unimed
Ipiranga
Tarzan
Sicredi
Sicoob
Unimed
Seu Manoel
Lazzaretti
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Seco
Meganet
APPATA
Rádio Municipal
Sala
Raffaelli
Mercado Balestrin
Ipiranga
Ponto Grill
F&J Santos
Império
Fitness
Agro Niederle
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados