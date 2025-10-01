WhatsApp

Tenente Portela

ESFs terão turnos estendidos para ações do Outubro Rosa

Saúde

01/10/2025 17h22
Por: Júlio Santos
Imagem: Divulgação
Imagem: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de Tenente Portela está promovendo uma série de ações em alusão ao Outubro Rosa, campanha mundial de prevenção e conscientização sobre o câncer de mama e do colo do útero. Entre as iniciativas, está a ampliação dos horários de atendimento nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs), com turnos estendidos voltados especialmente para as mulheres.

Os horários diferenciados foram definidos conforme a realidade de cada território do município. Algumas unidades atenderão das 17h às 19h, enquanto outras funcionarão das 18h às 20h. Para participar, cada mulher deve procurar a unidade de referência, conversar com a equipe e agendar o horário mais adequado.

A secretária de Saúde, Giovana Maciel, reforçou a importância da adesão:

“Convidamos todas as mulheres portelenses a procurar suas equipes de saúde da família. Nossas equipes estão preparadas para acolher cada paciente com atenção e carinho. Este é um momento para reforçar os cuidados, prevenir doenças e valorizar a vida.”

Durante o mês, as mulheres poderão realizar exames preventivos, receber encaminhamentos para mamografia e orientações sobre cuidados com a saúde feminina.

A programação também conta com parceria do Hospital Santo Antônio, da Secretaria de Assistência Social e da 2ª Coordenadoria Regional de Saúde, de Frederico Westphalen. Entre as atividades, está o projeto Ser Mulher, desenvolvido pelo Hospital Santo Antônio, que culminará em um evento no Centro Cultural de Tenente Portela, no dia 16 de outubro, à tarde.

Mais detalhes da programação serão divulgados nos próximos dias.

