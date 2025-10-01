Gol furtado em frente à Prefeitura de Miraguaí é recuperado pela Polícia

Na tarde de terça-feira, 30, um Volkswagen Gol Special, de cor branca, foi furtado no estacionamento em frente à Prefeitura de Miraguaí.

O automóvel pertence à secretária municipal da Fazenda e estava no local desde o início do expediente da tarde, quando foi levado por um criminoso por volta das 16h. Câmeras de segurança da prefeitura registraram o momento do furto, mostrando o veículo sendo conduzido por um suspeito ainda não identificado.

Após o registro da ocorrência pela proprietária, as imagens passaram a ser analisadas para auxiliar na identificação do autor.

Na manhã de quarta-feira, 01, o carro foi localizado no interior do município de Miraguaí, apresentando diversos danos, entre eles problemas na junta homocinética, batida na traseira e amassamentos na lataria.

A Polícia Civil segue investigando o caso.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7