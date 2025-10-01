WhatsApp

Prefeitura de Três Passos emite alerta sobre golpes com e-mails falsos

Administração

01/10/2025 17h39
Por: Júlio Santos
Imagem: Divulgação
Imagem: Divulgação

A Prefeitura de Três Passos emitiu um alerta à população sobre golpes que estão sendo aplicados por meio de e-mails falsos utilizando o nome da administração municipal e de secretarias.

De acordo com a prefeitura, os golpistas têm enviado mensagens eletrônicas solicitando pagamentos de taxas inexistentes, comunicando supostas irregularidades em alvarás de funcionamento ou até mesmo convocando para falsos processos de dispensa de licitação. O objetivo é extorquir dinheiro e obter dados pessoais.

Entre as principais orientações estão:

  • Mensagens falsas: os criminosos utilizam e-mails que simulam notificações oficiais, exigindo pagamentos ou informações sobre regularizações.

  • Canais oficiais: toda comunicação da Prefeitura é feita por meios institucionais, como o envio físico de documentos via correio.

  • Cuidado com links e anexos: a orientação é não abrir anexos ou links desconhecidos e nunca fornecer dados pessoais em mensagens suspeitas.

  • Como agir: ao receber um e-mail duvidoso, a recomendação é não clicar em links, não repassar informações pessoais e procurar diretamente a prefeitura para confirmar a veracidade.

  • Golpes em redes sociais: também foram identificados golpes em que estelionatários se passam por pessoas em situação de vulnerabilidade para pedir ajuda financeira.

A administração reforça que todas as informações oficiais são divulgadas nos canais institucionais: site www.trespassos.rs.gov.br, Facebook e Instagram da Prefeitura.

Com informações da Prefeitura de Três Passos

© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados