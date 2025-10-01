WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Rádio Municipal
APPATA
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Tarzan
Seco
Unimed
Seu Manoel
Fitness
Raffaelli
Folha Popular
Meganet
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sicredi
Sala
Império
Mercado do povo
Ipiranga
Niederle
Sicoob
Estado

Produtores comunicam que irão entregar 53 mil toneladas de arroz para a Conab em outubro

Agricultura

01/10/2025 17h43
Por: Júlio Santos
Fonte: Conab
Evento de anúncio da rodada de COV especial, em Porto Alegre / Foto: Catiana de Medeiros/Conab
Evento de anúncio da rodada de COV especial, em Porto Alegre / Foto: Catiana de Medeiros/Conab

As cooperativas e os produtores do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina que arremataram Contratos de Opção de Venda (COV) de arroz, com vencimento em setembro, confirmaram o exercício e podem entregar 53,6 mil toneladas à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Nesta terça-feira (30) encerrou-se o prazo para registro do exercício na B3. A ação corresponde à segunda rodada da operação lançada pela estatal para apoiar os produtores. Agora, os participantes terão de 1º a 15 de outubro para entregar o arroz nos armazéns credenciados pela Conab. No Rio Grande do Sul, eles estão localizados em Barra do Ribeiro, Camaquã, Mata, Pelotas, Rosário do Sul, São Borja e Uruguaiana. Em Santa Catarina, em Forquilhinhas, Tubarão e Turvo. O produto passará por fiscalização de qualidade antes do pagamento. No final de outubro terá um segundo período de exercício para os produtores exercerem o contrato nesta rodada. 

Isso é resultado de uma série de reuniões e do diálogo que fizemos com o setor arrozeiro, que estava preocupado com a queda nos preços. Conseguimos levantar o orçamento e, assim, garantimos ao produtor um melhor preço, porque para o governo federal também é importante viabilizar economicamente o cultivo de arroz”, afirma o presidente da Conab, Edegar Pretto.

Na segunda rodada de COV da safra 2024/25, realizada no fim de agosto, a Conab negociou 109,2 mil toneladas de arroz, das 110 mil ofertadas, com cooperativas e produtores gaúchos e catarinenses. Desse volume, 1.987 contratos têm vencimento em setembro, somando 53,6 mil toneladas — sendo 39,2 mil no RS (1.452 contratos) e 14,4 mil em SC (535 contratos). O preço de referência definido é de R$ 73,48 por saca de 50 quilos, o que representa um investimento total de R$ 78,7 milhões. Os contratos com vencimento em outubro, que correspondem às demais 55,5 mil toneladas, poderão ser exercidos até o dia 31 de outubro. 

Outras ações — Para sinalizar preços mais atrativos ao produtor, a Conab lançou, ainda em 2024, a primeira rodada de COV para a safra 2024/25, que resultou na negociação de 91,7 mil toneladas de arroz e investimento de R$ 162,2 milhões. Em setembro deste ano, durante a Expointer, a Conab anunciou uma terceira rodada, desta vez voltada à safra 2025/26, com previsão de R$ 300 milhões em investimentos.

COV — O Contrato de Opção de Venda funciona como um seguro de preços para o produtor: garante o direito, mas não a obrigação, de vender o arroz ao governo por um valor previamente definido. Caso o mercado ofereça uma cotação superior, o produtor pode desistir do contrato com a Conab sem custos adicionais. O arroz adquirido reforçará os estoques públicos e poderá ser destinado ao abastecimento da população em momentos de crise ou emergência. A medida também ajuda a evitar oscilações bruscas no mercado e a manter preços justos ao consumidor.

 

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom SC Epagri projeta safra de maçã 28% maior em Santa Catarina
Os valores são disponibilizados pelo governo, por meio do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), e somam quase R$ 107 milhões -Foto: Lívia BoazAscom Seapi Estado já tem 348 convênios assinados com municípios para a recuperação de estradas rurais
Foto: Vitor Rosa / Secom e Gabinete Deputado Aloísio Classmann Campo Novo sediará pela primeira vez a Abertura Nacional da Colheita do Trigo
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h07
19°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 16°
19°

Sensação

2.86 km/h

Vento

88%

Umidade

Fitness
Mercado Balestrin
Seco
Rádio Municipal
Seu Manoel
Lazzaretti
Ponto Grill
Raffaelli
Sala
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
APPATA
Meganet
Unimed
Mercado do povo
Agro Niederle
Sicoob
Tarzan
Império
Ipiranga
Sicredi
APPATA
Tarzan
Sicoob
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Império
F&J Santos
Meganet
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Unimed
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicoob
Raffaelli
Ipiranga
Fitness
Seu Manoel
Sicredi
Sala
Ponto Grill
Municípios
Miraguaí - RS
Gol furtado em frente à Prefeitura de Miraguaí é recuperado pela Polícia
Barra do Guarita - RS
Formação fortalece atuação do Conselho Tutelar em Barra do Guarita
Seu Manoel
Meganet
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicredi
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Agro Niederle
APPATA
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Unimed
Tarzan
Império
Seco
Sala
Raffaelli
Sicoob
Lazzaretti
Rádio Municipal
F&J Santos
Últimas notícias
Há 23 minutos Especialistas defendem fim de perfis para crianças e adolescentes em plataformas digitais
Há 23 minutos Humberto defende isenção de IR para salários de até R$ 5 mil
Há 23 minutos Seif critica tentativas de limitar ação do Senado em pedidos de impeachment
Há 23 minutos Sergio Moro defende liberdade de expressão no debate político
Há 23 minutos Alan Rick pede derrubada de veto que limita incentivo a doações de alimentos
Seu Manoel
Sala
Sicredi
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Seco
Fitness
Ipiranga
Tarzan
Mercado do povo
Rádio Municipal
Império
F&J Santos
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Unimed
Raffaelli
APPATA
Meganet
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 2 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 2 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 5 dias Conselho de Ética designa relator de processo contra Eduardo Bolsonaro
4
Há 3 dias Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
5
Há 3 dias Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração
Raffaelli
F&J Santos
Ponto Grill
Ipiranga
Agro Niederle
Rádio Municipal
Ipiranga
Sicredi
Império
Meganet
APPATA
Seco
Seu Manoel
Lazzaretti
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sala
Fitness
Tarzan
Unimed
Lazzaretti
Sicoob
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mercado Balestrin
Raffaelli
Tarzan
Sala
APPATA
Império
Seu Manoel
Ponto Grill
Sicredi
Ipiranga
Seco
Meganet
Mercado do povo
Fitness
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados