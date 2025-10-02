WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seco
Fitness
Sicredi
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mercado do povo
F&J Santos
Rádio Municipal
Raffaelli
Lazzaretti
Seu Manoel
Ipiranga
Folha Popular
Niederle
Meganet
Mercado Balestrin
Tarzan
Sala
Sicoob
Ponto Grill
Império
APPATA
Educação

Pé-de-Meia: nascidos em julho e agosto recebem 7ª parcela

Valor de R$ 200 é depositado conforme o mês de aniversário do aluno

02/10/2025 08h16
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Antônio Cruz/Agência Brasil
© Antônio Cruz/Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) paga nesta quinta-feira (2) a sétima parcela do programa Pé-de-Meia de 2025 aos nascidos nos meses de julho e agosto.

Os beneficiados pelo programa são os estudantes do ensino médio matriculados na rede pública regular e na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), inscritos no Cadastro Nacional de Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

Nesta nova etapa, a Caixa Econômica Federal – responsável pela gestão dos recursos repassados pelo MEC – informa que, ao todo, cerca de 3,5 milhões de estudantes de escolas públicas receberão o benefício de R$ 200 até a próxima segunda-feira (6).

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), para ter direito ao benefício, eles devem ter presença mínima de 80% nas aulas.

Pagamento escalonado

Os pagamentos do incentivo-frequência do Pé-de-Meia ocorrem até a próxima segunda-feira (6), conforme o mês de nascimento dos alunos que estão matriculados em uma das três séries do ensino médio na rede pública de ensin o.

Confira o calendário

Nascidos em janeiro e fevereiro recebem em 29 de setembro;

Nascidos em março e abril, em 30 de setembro;

Nascidos em maio e junho, em 1° de outubro;

Nascidos em julho e agosto, em 2 de outubro;

Nascidos em setembro e outubro recebem em 3 de outubro;

Nascidos em novembro e dezembro, em 6 de outubro.

Confira as dicas de como usar as parcelas do benefício.

Depósitos

A sétima parcela da chamada Poupança do ensino médio de 2025 está sendo depositada em conta poupança da Caixa Econômica, aberta automaticamente em nome dos estudantes . O valor pode ser movimentado ou sacado imediatamente, se o participante desejar. Basta acessar o aplicativo Caixa Tem , se o aluno tiver 18 anos ou mais. As informações relativas aos pagamentos também podem ser consultadas no mesmo aplicativo.

No caso de menor de idade, será necessário que o responsável legal autorize a movimentação da conta. O consentimento poderá ser feito no próprio aplicativo ou em uma agência da Caixa.

O participante poderá consultar no aplicativo Jornada do Estudante , do MEC, o status de pagamentos (rejeitados ou aprovados), as informações escolares e regras do programa.

Incentivos

A poupança do ensino médio tem quatro tipos de incentivo financeiro-educacional:

Incentivo-matrícula: por matrícula registrada no início do ano letivo, valor pago uma vez por ano, no valor de R$ 200;

Incentivo-frequência: por frequência mínima escolar de 80% do total de horas letivas. Para o ensino regular, são nove parcelas durante o ano de R$ 200.

Incentivo-conclusão: por conclusão e com aprovação em cada um dos três anos letivos do ensino médio e participação em avaliações educacionais, no valor total de R$ 3 mil. O saque depende da obtenção de certificado de conclusão do ensino médio;

Incentivo-Enem: paga após a participação nos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no ano que o estudante conclui o 3º ano do ensino médio. Os R$ 200 são pagos em parcela única.

Dessa forma, a soma do incentivo financeiro-educacional pode alcançar R$ 9,2 mil por aluno, no fim do ensino médio.

Pé-de-Meia

Lançado em janeiro de 2024, o programa do governo federal é voltado a estudantes de baixa renda do ensino médio da rede pública . A iniciativa funciona como uma poupança para promover a permanência e a conclusão escolar nessa etapa de ensino.

Saiba aqui quais são os requisitos para ser inserido no programa.

O MEC esclarece que não há necessidade de inscrição no programa. Todo aluno que se encaixa nos critérios do Pé-de-Meia é incluído automaticamente.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Radio A Verdade Município conquista 5º lugar no Índice Estadual de Educação
Novas vagas para tempo integral já estarão disponíveis no próximo período de matrículas da Rede Estadual para 2026 -Foto: Luís André/Secom Rede Estadual chega a 515 escolas em Tempo Integral, envolvendo 40 mil estudantes gaúchos
A viagem teve como objetivo proporcionar uma imersão em um ambiente de inovação internacionalmente relevante -Foto: Divulgação/ Ascom Seduc Estudantes vencedoras do HackaTchê 2024 participaram de imersão na Califórnia
Tenente Portela, RS
Atualizado às 11h07
19°
Tempo nublado Máxima: 18° - Mínima: 16°
19°

Sensação

1.6 km/h

Vento

93%

Umidade

Seu Manoel
Agro Niederle
Lazzaretti
Sala
Mercado Balestrin
Raffaelli
Império
Rádio Municipal
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Unimed
Ipiranga
Tarzan
Meganet
F&J Santos
Seco
Fitness
Sicredi
Ponto Grill
Sicoob
Mercado do povo
Raffaelli
Seu Manoel
Fitness
Unimed
Tarzan
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicoob
Meganet
F&J Santos
Sala
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sicoob
Mercado do povo
APPATA
Sicredi
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Império
Ponto Grill
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Município conquista 5º lugar no Índice Estadual de Educação
Vista Gaúcha - RS
Município fortalece produção leiteira com incentivo ambiental
Tarzan
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Fitness
Império
Sala
Mercado Balestrin
Sicoob
Lazzaretti
Unimed
Meganet
Sicredi
Rádio Municipal
F&J Santos
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Agro Niederle
Seco
Ponto Grill
APPATA
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 19 minutos Comissão aprova limite de altura para veículo de transporte de animais vivos
Há 19 minutos Governador Eduardo Leite vistoria as obras do Theatro São Pedro
Há 53 minutos Câmara aprova inclusão do Dia da Mulher e do Dia das Meninas no calendário brasileiro oficial
Há 53 minutos Comissão aprova reserva de vagas de estacionamento para trabalhadores de aplicativos
Há 54 minutos Câmara aprova projeto que regulamenta verificação da idade mínima exigida dos candidatos
Sicredi
Rádio Municipal
Império
Mercado do povo
Sicoob
Seu Manoel
Ponto Grill
Fitness
Sala
Seco
Raffaelli
Tarzan
Lazzaretti
F&J Santos
Mercado Balestrin
APPATA
Meganet
Agro Niederle
Unimed
Ipiranga
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 3 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 3 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 6 dias Conselho de Ética designa relator de processo contra Eduardo Bolsonaro
4
Há 4 dias Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração
5
Há 4 dias Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
APPATA
Império
Fitness
Ipiranga
Ipiranga
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Seco
Raffaelli
Sicoob
Tarzan
Unimed
F&J Santos
Meganet
Ponto Grill
Lazzaretti
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sala
Sicredi
Sicredi
F&J Santos
Fitness
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Ponto Grill
Agro Niederle
Meganet
Seco
Raffaelli
Sala
Ipiranga
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Seu Manoel
Lazzaretti
Império
Mercado Balestrin
APPATA
Unimed
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados