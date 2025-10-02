WhatsApp

Miraguaí

Novo ultrassom vai ampliar exames e reduzir deslocamentos em Miraguaí

Saúde

02/10/2025 09h18
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A saúde de Miraguaí ganhou um reforço na quarta-feira, 01, com a chegada de um moderno equipamento de ultrassom para o posto de saúde. O investimento, no valor de R$ 100 mil, foi viabilizado por emenda do deputado Pedro Pereira, articulada pelos vereadores Bruno Belchor e Cristian Macalin (PSDB).

A entrega contou com a presença do presidente da Câmara, José Soares de Oliveira. O novo aparelho permitirá a realização de exames de forma mais rápida, segura e com maior qualidade, beneficiando especialmente áreas como saúde da mulher, pré-natal, abdômen, rins e fígado. Com isso, deve diminuir a necessidade de deslocamentos para outros municípios.

Os vereadores destacaram que a conquista é fruto da articulação política e reforçam o compromisso com a melhoria da qualidade de vida da população.

Com informações da Rádio Líder FM

