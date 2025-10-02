WhatsApp

Senado Federal

Congresso recebe projeção em alerta contra o câncer de mama

Na noite de quarta-feira (1º), o Congresso Nacional recebeu projeções em apoio à campanha Outubro Rosa. Durante algumas horas, as torres e cúpulas ...

02/10/2025 10h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Frases e imagens ressaltaram a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado
Frases e imagens ressaltaram a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado

Na noite de quarta-feira (1º), o Congresso Nacional recebeu projeções em apoio à campanha Outubro Rosa. Durante algumas horas, as torres e cúpulas do Senado e da Câmara foram iluminadas com frases e imagens ressaltando a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.

A diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, ressaltou a necessidade de prevenção da doença.

— Mais um mês de outubro começa e mais uma vez nós temos que estar atentos e vigilantes sobre a questão do câncer de mama. Devemos dar atenção não só no Outubro Rosa, mas em todos os meses. Sabemos que a evolução no tratamento do câncer tem sido imensa e quanto mais cedo a lesão é descoberta, maiores as chances de cura — disse.

Para a diretora da Secretaria de Relações Públicas do Senado, Juliana Borges, as projeções no prédio histórico do Parlamento são uma abordagem inovadora e capaz de promover ações de utilidade pública.

— Essas intervenções transformam a icônica arquitetura de Niemeyer em uma verdadeira tela, capturando a atenção do público e estimulando um maior engajamento cívico. Além disso, estabelecemos um novo canal de diálogo, reforçando o compromisso do Congresso com a transparência e a participação cidadã — afirmou.

Um vídeo projetado mostrou os direitos estabelecidos na Lei dos 60 Dias , que prevê o início do tratamento de um paciente com câncer no Sistema Único de Saúde (SUS) no prazo máximo de 60 dias, contados a partir do momento em que o paciente for diagnosticado, e na Lei 14.335, de 2022 , que ampliou a prevenção, a detecção e o tratamento dos cânceres do colo uterino, de mama e colorretal em mulheres.

Campanha

Além de dar visibilidade ao Outubro Rosa, Senado e Câmara atuam para conscientizar e tratar de servidoras e colaboradoras terceirizadas das duas Casas. Em 2024, 180 mulheres foram examinadas e duas foram diagnosticadas com câncer de mama. Neste ano, já estão garantidas cerca de 200 mamografias.

— O Senado Federal trabalha por meio do processo legislativo, por meio de ações, projetando para a comunidade a importância desse tema; mas também trabalha internamente, fazendo a proteção, a educação e a conservação da vida e da vida com qualidade de suas servidoras e colaboradoras — disse Ilana.

O programação do Outubro Rosa de 2025 inclui palestras, campanha de corte de cabelo solidário, sessão solene no dia 15 de outubro e exposição fotográfica.

