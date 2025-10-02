WhatsApp

Proposta inclui Dia Internacional das Meninas no calendário brasileiro

Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado

02/10/2025 11h16
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei 2562/25 inclui o Dia Internacional das Meninas no calendário brasileiro, a ser celebrado em 11 de outubro. O texto em análise na Câmara dos Deputados incorpora data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU).

“A criação desta data pela ONU reconheceu a situação única de vulnerabilidade e discriminação que meninas enfrentam globalmente. O objetivo é promover a igualdade de gênero e o empoderamento das meninas”, explicou a autora da proposta, deputada Soraya Santos (PL-RJ).

Próximos passos
Já aprovado pelas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher; e de Constituição e Justiça e de Cidadania, o projeto ainda será analisado pelo Plenário.

Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova limite de altura para veículo de transporte de animais vivos
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Câmara aprova inclusão do Dia da Mulher e do Dia das Meninas no calendário brasileiro oficial
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova reserva de vagas de estacionamento para trabalhadores de aplicativos
