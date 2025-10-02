Mais de 900 ocorrências atendidas pelo 7º BPM em setembro

A Brigada Militar, por meio do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM), com sede em Três Passos, apresentou os resultados operacionais referentes ao mês de setembro de 2025.

No período, foram atendidas 927 ocorrências e efetuadas 95 prisões, das quais 9 de foragidos da Justiça.

As ações de policiamento ostensivo resultaram em:

2.193 pessoas abordadas

1.317 veículos fiscalizados

3 veículos recuperados

3 armas de fogo apreendidas

Segundo o comando do 7º BPM, os números refletem a intensidade e a efetividade do trabalho das guarnições, reforçando a importância da atuação preventiva e repressiva frente à criminalidade na região.