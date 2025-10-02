WhatsApp

Senado Federal

Sessão especial na terça homenageia vítimas dos ataques do Hamas em Israel

O Senado promove na terça-feira (7), às 10h, sessão especial em memória das vítimas dos ataques terroristas promovidos pelo grupo Hamas contra civi...

02/10/2025 17h22
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Evento no Plenário marcará os dois anos do ataque terrorista - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
O Senado promove na terça-feira (7), às 10h, sessão especial em memória das vítimas dos ataques terroristas promovidos pelo grupo Hamas contra civis israelenses em 7 de outubro de 2023. O requerimento da homenagem ( RQS 720/2025 ) foi apresentado pelo senador Sergio Moro (União-PR) e recebeu apoio de outros 15 parlamentares.

Na justificativa, Moro classifica a ofensiva como um dos mais graves ataques a civis em Israel, com assassinatos em massa em comunidades do sul do país e no festival de música Nova, além de atos de violência sexual denunciados pela Organização das Nações Unidas (ONU) e por entidades internacionais.

A sessão, que marca os dois anos do ataque, contará com a presença de representantes da Confederação Israelita do Brasil (Conib). Confirmaram presença em Brasília o presidente da entidade, Claudio Lottenberg, e o secretário-geral, Rony Vainzof. Também devem participar o coordenador do Museu do Holocausto de Curitiba, Carlos Reiss; e Rafael Zimerman, brasileiro que sobreviveu ao ataque no festival de música.

Foram convidados ainda, entre outros, a doutora em antropologia social e pesquisadora Anelise Fróes; e o professor de filosofia Denis Rosenfeld, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também manifestou apoio à iniciativa e ressaltou o trabalho da Conib em defesa da comunidade judaica brasileira. Ele subscreveu o requerimento para a homenagem.

Moro defende que a lembrança do episódio é essencial para combater o antissemitismo e reforçar a solidariedade internacional às vítimas.

"É preciso que este Senado recorde esses lamentáveis fatos para que a memória das vítimas não seja esquecida, bem como para evitar que o silêncio ou o esquecimento se transformem em uma nova forma de violência", destaca.

Segundo o senador, recordar o que aconteceu "ajuda a sociedade e a comunidade internacional a aprender com os erros, criando pressão para que atrocidades semelhantes não voltem a se repetir".

Camily Oliveira, sob supervisão de Augusto Castro

