Tenente Portela

Nova escavadeira hidráulica amplia serviços de infraestrutura no interior

Serviços Urbanos

02/10/2025 17h58
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A Prefeitura de Tenente Portela recebeu na quarta-feira, 01, uma nova escavadeira hidráulica modelo E-215C EVO, adquirida com recursos próprios do município, no valor de R$ 775 mil. O equipamento será incorporado à Secretaria de Desenvolvimento Rural e fortalecerá os serviços de infraestrutura, além de apoiar as comunidades do interior.

O prefeito Sala destaca que a aquisição faz parte da política de renovação e ampliação da frota municipal, visando garantir mais eficiência e agilidade no atendimento às demandas da população. “Nos últimos 60 dias, esta é a quarta máquina adquirida, evidenciando o compromisso da gestão com a infraestrutura do município e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos”, afirma.

A nova escavadeira permitirá à Prefeitura intensificar a manutenção de estradas, a limpeza de áreas públicas e outras ações essenciais para o desenvolvimento rural, contribuindo diretamente para o bem-estar das comunidades atendidas.

