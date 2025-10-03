WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicoob
Raffaelli
Meganet
Rádio Municipal
Fitness
Niederle
Ponto Grill
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Império
Tarzan
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Lazzaretti
Unimed
F&J Santos
Mercado Balestrin
Mercado do povo
APPATA
Folha Popular
Sala
Ipiranga
Seco
Saúde

SUS fará cirurgia de câncer de próstata por robô

Tratamento deverá ser oferecido em até 180 dias

03/10/2025 09h33
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Ministério da Saúde, por meio de portaria da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico Industrial da Saúde (Sectics), incorporou no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) a prostatectomia radical assistida por robô para o tratamento de pacientes com câncer de próstata clinicamente avançado.

A prostatectomia radical é uma cirurgia para remover a próstata e as vesículas seminais, sendo um tratamento curativo para o câncer de próstata, principalmente em estágios iniciais. Nesse procedimento, a próstata é removida completamente, juntamente com os tecidos ao seu redor, como as vesículas seminais e, em alguns casos, os linfonodos pélvicos, para eliminar o tumor e reduzir o risco de recorrência.

De acordo com a portaria, as áreas técnicas terão o prazo máximo de 180 dias para efetivar a oferta no SUS. Deverá constar também o relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) sobre essa tecnologia.

A Conitec aprovou, em parecer final, a incorporação da prostatectomia radical robótica para pacientes com câncer de próstata clinicamente localizado ou localmente avançado.

"Reconhecemos que há um esforço por parte da equipe técnica em promover equidade no tratamento e assegurar que mais pacientes possam se beneficiar dos melhores cuidados disponíveis”, disse o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO), Rodrigo Nascimento Pinheiro.

Pinheiro explicou que “os próximos passos para que a cirurgia robótica esteja amplamente disponível nos hospitais conveniados ao SUS incluem a definição de protocolos, de centros de referência e treinamento das equipes com foco na garantia de segurança e qualidade dos procedimentos . Segundo ele, a técnica robótica tem mostrado sua eficácia na formação de novos profissionais, reduzindo a curva de aprendizado ao permitir treinamentos em ambientes controlados e supervisionados.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Demência por corpos de Lewy: entenda doença de Milton Nascimento
Ao todo, o Programa Nacional de Imunizações oferece 19 vacinas para o público da campanha -Foto: Arquivo Palácio Piratini Campanha de multivacinação para crianças e adolescentes começa na segunda (6)
© Paulo Pinto/Agência Brasil Vigilância Sanitária do DF interdita bebidas em rede de supermercados
Tenente Portela, RS
Atualizado às 08h06
18°
Chuvas esparsas Máxima: 21° - Mínima: 16°
18°

Sensação

1.37 km/h

Vento

99%

Umidade

Mercado do povo
Rádio Municipal
Sala
APPATA
Ponto Grill
Fitness
Raffaelli
Tarzan
Agro Niederle
Sicoob
Seu Manoel
Unimed
Meganet
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Império
Ipiranga
Sicredi
Seco
Sala
Rádio Municipal
Raffaelli
Meganet
Tarzan
Mercado Balestrin
F&J Santos
Ponto Grill
Sicoob
Sicredi
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Ipiranga
APPATA
Império
Mercado do povo
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Unimed
Agro Niederle
Seu Manoel
Municípios
Tenente Portela - RS
Microrregião celebra a Novena de Nossa Senhora Aparecida 2025
Derrubadas - RS
Derrubadas conquista destaque regional e estadual na educação
Raffaelli
APPATA
Sicredi
Ponto Grill
Meganet
F&J Santos
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sala
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicoob
Seco
Fitness
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Império
Lazzaretti
Agro Niederle
Ipiranga
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 13 minutos SUS fará cirurgia de câncer de próstata por robô
Há 23 minutos A Violência no Boxe e o Sadismo Disfarçado
Há 24 minutos Outubro
Há 30 minutos Microrregião celebra a Novena de Nossa Senhora Aparecida 2025
Há 55 minutos Comissão aprova porte de arma de fogo por monitores de ressocialização prisional
Seu Manoel
Lazzaretti
Império
Mecânica Jaime
Fitness
Unimed
Ipiranga
Raffaelli
Mercado do povo
Ponto Grill
Seco
Meganet
Sala
Agro Niederle
F&J Santos
Rádio Municipal
Sicredi
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado Balestrin
APPATA
Mais lidas
1
Há 4 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 4 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 7 dias Conselho de Ética designa relator de processo contra Eduardo Bolsonaro
4
Há 5 dias Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração
5
Há 5 dias Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
Raffaelli
Sicredi
Lazzaretti
Tarzan
Seu Manoel
Rádio Municipal
Unimed
Ipiranga
Fitness
Hospital Santo Antonio
Meganet
Império
Agro Niederle
APPATA
Sala
Seco
Ipiranga
Mecânica Jaime
Ponto Grill
F&J Santos
Sicoob
Mercado Balestrin
APPATA
Seco
Lazzaretti
Império
Tarzan
Fitness
Ipiranga
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Raffaelli
Rádio Municipal
Meganet
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Unimed
Ponto Grill
Sala
Agro Niederle
Mercado do povo
Sicredi
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados