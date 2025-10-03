WhatsApp

Saúde

Gabriel Souza visita Erechim e inaugura serviço de saúde para mulheres na Fundação Hospitalar Santa Terezinha

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou, na quinta-feira (2/10), uma nova unidade do Serviço Especializado de Referência à Saúde da Mulher (SERMu...

03/10/2025 10h42
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Um dos objetivos do SERMulher é otimizar o tempo entre diagnóstico e o início do tratamento de câncer de colo uterino e de mama -Foto: Bruno Todeschini
Um dos objetivos do SERMulher é otimizar o tempo entre diagnóstico e o início do tratamento de câncer de colo uterino e de mama -Foto: Bruno Todeschini

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou, na quinta-feira (2/10), uma nova unidade do Serviço Especializado de Referência à Saúde da Mulher (SERMulher RS), na Fundação Hospitalar Santa Terezinha, em Erechim. O serviço executado pela Secretaria da Saúde (SES), proporciona acesso a consultas com especialistas, realização de exames e procedimentos ambulatoriais nas linhas de cuidado dos cânceres de colo do útero e de mama, endometriose, infertilidade, climatério e planejamento reprodutivo. O prefeito do município, Paulo Polis, também participou da inauguração.

“O SERMulher representa um avanço importante na atenção à saúde feminina. Aqui em Erechim, esse serviço vai garantir diagnóstico mais rápido, atendimento humanizado e acesso a especialistas para mulheres de 33 municípios da região. O objetivo é salvar vidas, reduzir a mortalidade por câncer de colo do útero e de mama e dar mais qualidade no cuidado integral da saúde da mulher. O compromisso do nosso governo, liderado pelo governador Eduardo Leite, é levar serviços especializados para mais perto das pessoas e oferecer a elas um atendimento digno e eficiente”, afirmou Gabriel.

Das 20 cidades em que será implantado, o SERMulher RS já funciona em 18. Até o momento, em 2025, o investimento total foi de R$ 34 milhões. Para habilitar o serviço em Erechim, a SES está repassando R$ 200 mil em parcela única. Além disso, a equipe contará com um custeio mensal de R$ 125 mil para garantir os atendimentos. O SERMulher de Erechim irá beneficiar pacientes dos 33 municípios da Região de Saúde da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde.

Lançado em dezembro de 2024, o SERMulher atua na retaguarda para atenção primária à saúde (APS) e tem como objetivo otimizar o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento de câncer de colo uterino e de mama, acelerando o encaminhamento das pessoas para os serviços de oncologia. Além disso, forma profissionais de saúde para a inserção do dispositivo intrauterino (DIU), técnicas de coleta de exame citopatológico entre outras temáticas.

Mais R$ 774 mil para o Hospital Santa Terezinha

Ainda em Erechim, o vice-governador anunciou o repasse de mais R$ 774 mil para qualificar os serviços do Hospital Santa Terezinha, que já recebeu mais de R$ 11 milhões do governo do Estado pelo programa Avançar.

“Este novo recurso permitirá a aquisição de um sistema de hipotermia terapêutica para a UTI neonatal e de uma torre de vídeo completa para cirurgias menos invasivas, beneficiando diretamente os pacientes da região. O investimento se soma ao conjunto de ações lideradas pelo governador Eduardo Leite, que já destinou R$ 267,7 milhões extras para a saúde neste ano, além de outros R$ 750 milhões para o custeio dos hospitais, desde os de pequeno aos de grande porte. Com esse esforço, fruto de um acordo com o Ministério Público, o Estado reafirma o compromisso de aplicar 12% do orçamento em saúde, garantindo que os gaúchos tenham mais qualidade de atendimento”, destacou Gabriel.

O SERMulher no RS

• Consultas médicas/mês por serviço: 140. Total: 2.800
• Consultas por equipe multiprofissional/ mês por serviço: 216. Total: 4.320
• Estimativa de exames e procedimentos/mês por serviço: 645. Total: 12.900

Texto: Ascom GVG e Ascom SES
Edição: Secom

