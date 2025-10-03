WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Império
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Unimed
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sicoob
Meganet
Niederle
Ipiranga
Seu Manoel
Folha Popular
Tarzan
Seco
Ponto Grill
Sicredi
Rádio Municipal
Fitness
Sala
Mercado do povo
F&J Santos
Saúde

SP: fiscalização de bebidas adulteradas realiza mais três interdições

Ao todo, nove locais foram fechados em São Paulo

03/10/2025 11h17
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

As ações de fiscalização contra a venda de bebidas adulteradas ocorreram no município de Osasco, e nas zonas Sul e Leste da capital paulista, com interdições em três estabelecimentos, nesta quinta-feira (2).

Ao todo, já houve interdições em nove locais durante esta semana pela operação conjunta em São Paulo. As ações são uma resposta aos casos de intoxicação por metanol registrados no estado.

A intoxicação por metanol é grave, pode levar à cegueira permanente e até a óbito. O metanol pode estar presente em bebidas alcoólicas clandestinas e adulteradas, além de produtos como combustíveis, solventes e líquidos de limpeza.

Segundo o governo paulista, na capital, uma adega localizada em M’Boi Mirim foi interditada totalmente após a constatação de diversas irregularidades em relação aos produtos que comercializa. O local também apresentava más condições de higiene, com a presença de roedores e baratas.

“A Vigilância Sanitária identificou produtos vencidos, incluindo cervejas e água de coco, carnes sem controle de temperatura e alimentos armazenados de forma inadequada. Além disso, foram encontradas caixas abertas, rotulagens incorretas e indícios de que algumas bebidas não tinham origem comprovada”, informou, em nota.

Durante a ação em M’Boi Mirim, a Vigilância Sanitária lacrou 5.585 garrafas de destilados diversos. A polícia apreendeu para análise seis caixas de vodka (57 garrafas) de um lote da mesma distribuidora interditada no município de Barueri no dia anterior.

Em ação de fiscalização numa distribuidora de bebidas em Cidade Líder, na Zona Leste da capital, a Vigilância Sanitária interditou 211 produtos para análise de possível contaminação . A empresa foi autuada, mas continua aberta para comercialização do restante dos produtos que não foram lacrados.

Ainda de acordo com nota do governo paulista, em Osasco, a Vigilância Sanitária interditou totalmente duas adegas.

As operações são realizadas em conjunto pelas secretarias estaduais da Saúde, Segurança Pública, Fazenda e Justiça, com caráter cautelar. As equipes verificam bares, adegas e distribuidoras em diferentes municípios, analisam a documentação e recolhem bebidas suspeitas para análise.

Canais de denúncia

Denúncias sobre possíveis irregularidades e suspeitas a respeito de bebidas adulteradas podem ser enviadas pelo Disque Denúncia 181 ou pelo site da Polícia Civil de São Paulo .

O Procon também recebe denúncias pelo Disk 151 e pelo site . O órgão de defesa do consumidor ganhou um atalho no site para as denúncias relacionadas aos casos.

Recomendações

A Secretaria de Saúde recomenda que o paciente com quadro incomum após ingestão de bebida alcoólica deve procurar atendimento médico imediato, realizar exames laboratoriais e avaliação oftalmológica. Os sintomas de alerta são dores abdominais intensas, tontura e confusão mental. O socorro em até 6h após o início dos sintomas é fundamental para evitar o agravamento.

Emergência médica

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).

Em caso de identificação dos sintomas, buscar imediatamente os serviços de emergência médica e contatar pelo menos uma das instituições a seguir:

Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001;

CIATox da sua cidade para orientação especializada (veja lista aqui);

Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (CCI): (11) 5012-5311 ou 0800-771-3733 – de qualquer lugar do país;

É importante identificar e orientar possíveis contatos que tenham consumido a mesma bebida, recomendando que procurem imediatamente um serviço de saúde para avaliação e tratamento adequado. A demora no atendimento e na identificação da intoxicação aumenta a probabilidade do desfecho mais grave, com o óbito do paciente.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fernando Frazão/Agência Brasil Termina hoje inscrição para 2ª chamada do Mais Médicos Especialistas
© José Cruz/Agência Brasil Governo vai comprar 150 mil antídotos contra intoxicação por metanol
Um dos objetivos do SERMulher é otimizar o tempo entre diagnóstico e o início do tratamento de câncer de colo uterino e de mama -Foto: Bruno Todeschini Gabriel Souza visita Erechim e inaugura serviço de saúde para mulheres na Fundação Hospitalar Santa Terezinha
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h07
21°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 16°
22°

Sensação

2.98 km/h

Vento

91%

Umidade

F&J Santos
Seu Manoel
Sicoob
Ponto Grill
Seco
Mercado Balestrin
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sala
Agro Niederle
Meganet
Ipiranga
Mecânica Jaime
Tarzan
Unimed
APPATA
Lazzaretti
Fitness
Rádio Municipal
Império
Mercado do povo
Sicoob
Ponto Grill
Ipiranga
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Império
Sicoob
Fitness
Unimed
Lazzaretti
Sala
F&J Santos
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicredi
Tarzan
Agro Niederle
Raffaelli
APPATA
Meganet
Mercado do povo
Municípios
Tenente Portela - RS
Programa Libertar é apresentado na Escola Estadual Sepé Tiaraju
Tenente Portela - RS
Participe da Consulta Popular e ajude a escolher investimentos para o município
Mecânica Jaime
Império
Sicoob
F&J Santos
Sala
Mercado do povo
Tarzan
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicredi
Meganet
Rádio Municipal
Fitness
Mercado Balestrin
Seco
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Ponto Grill
Unimed
APPATA
Ipiranga
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 30 minutos Programa Libertar é apresentado na Escola Estadual Sepé Tiaraju
Há 19 minutos Comissão debate significado das tatuagens no mundo do crime
Há 19 minutos Termina hoje inscrição para 2ª chamada do Mais Médicos Especialistas
Há 19 minutos Audiência do Brasileirão Feminino tem alta de 41% na TV Brasil e RNCP
Há 19 minutos Governo vai comprar 150 mil antídotos contra intoxicação por metanol
Ponto Grill
Raffaelli
Ipiranga
Meganet
Fitness
Rádio Municipal
Unimed
F&J Santos
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Tarzan
Seco
Sala
Agro Niederle
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Sicoob
APPATA
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Império
Mais lidas
1
Há 4 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 4 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 5 dias Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração
4
Há 5 dias Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
5
Há 6 dias Presidenta do PSOL tem visto cancelado pelos Estados Unidos
Seu Manoel
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sala
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Ipiranga
Ipiranga
Fitness
Seco
Agro Niederle
Raffaelli
Sicoob
Império
Tarzan
F&J Santos
Meganet
Sicredi
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Unimed
Império
Lazzaretti
Ponto Grill
Sala
Mercado do povo
Raffaelli
Sicredi
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Meganet
Mecânica Jaime
Ipiranga
Unimed
Sicoob
Seco
F&J Santos
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Fitness
Tarzan
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados