Política

Lula diz que não quer luxo e que ficará em barco durante a COP30

Presidente diz que não faltarão acomodações em Belém

03/10/2025 11h56
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Agência Brasil
© Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta sexta-feira (3), que não faltarão acomodações em Belém para receber os participantes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), que acontece mês que vem na capital paraense. Lula disse que ele próprio não quer luxo e que vai encontrar um barco para dormir durante os dias do evento.

Ele está em Belém e, nesta manhã, visita as obras de infraestrutura em preparação para a COP30. Antes, Lula concedeu entrevista à TV Liberal do Pará .

“Eu vou querer dormir no barco, ainda não tem o barco, mas eu vou encontrar um barco, que eu vou dormir no barco. Porque eu não quero luxo, eu quero vir participar dessa COP porque essa COP tem que ser a COP da verdade. Até agora a gente vai tomando muitas decisões e não tem cumprido as decisões que a gente toma”, disse Lula sobre os compromissos internacionais assumidos ao longo dos anos no combate à mudanças do clima.

Segundo o presidente, além da rede hoteleira, os moradores da cidade estão saindo de suas casas e alugando para as delegações da conferência. “O povo de Belém é extraordinariamente amoroso e gentil. Tem muita gente saindo das suas casas e alugando casa para quem quiser vir. Como é feito em Santa Catarina no verão; 1,2 milhão de argentinos vão pra Santa Catarina e o povo de Santa Catarina sai da casa para alugar para os argentinos”, lembrou.

Diante da alta de preços de hospedagem em Belém, em valores muito acima dos praticados em outras temporadas, várias autoridades e delegações manifestaram preocupação sobre uma possível redução de participações no evento , especialmente da sociedade civil e de representantes de países mais pobres. Em razão disso, a Organização das Nações Unidas (ONU) também aumentou o valor da ajuda para hospedagem para esses países, de US$ 144 para US$ 197 por dia.

Além disso, a organização brasileira disponibilizou 2,5 mil quartos individuais com valores subsidiados, entre US$ 100 e US$ 600 .

Cerca de 45 mil pessoas estão previstas para participar da COP30 e o governo precisou expandir os 18 mil leitos de hotel normalmente disponíveis em Belém. Para isso, dois navios de cruzeiro serão usados como hotéis temporários, que, juntos, têm aproximadamente 3,9 mil cabines com capacidade de até 6 mil leitos .

Belém também vai ganhar três hotéis de alto padrão, construídos por grupos internacionais, e foram feitas parcerias com plataformas virtuais de aluguel particular aumentar a oferta de quartos disponíveis.

Avião com problema

Na manhã desta quinta-feira (2), Lula cumpriu agenda na Ilha do Marajó, no Pará , e ao embarcar para a localidade, a partir do aeroporto de Belém, a aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) que transportava a comitiva deu problema e precisou ser substituída.

“Eu fui pegar o avião para ir para o Marajó e teve um problema no motor do avião. O avião [do modelo] Casa da Força Aérea Brasileira. E eu só tinha que agradecer a Deus que podia ter tido um problema quando eu estivesse no ar e teve quando eu estava em terra”, contou Lula na entrevista à TV Liberal.

“Nós tivemos que descer do avião, com risco do avião pegar o fogo. E nós fomos num avião [modelo] Brasília [para a Ilha do Marajó]”, disse, ao contar que fez uma visita ao santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, após o ocorrido.

Por mais de uma vez, o presidente Lula já enfrentou problemas com aeronaves. Em outubro do ano passado, por exemplo, o avião presidencial VC-1 apresentou um problema técnico após decolagem de aeroporto no México e teve de permanecer por cerca de cinco horas voando em círculos para despejar combustível.

CPMI aprova pedido de prisão preventiva do presidente da Conafer
Câmara aprova urgência para crime hediondo de falsificação de bebidas
CPMI do INSS: CGU suspeitava de irregularidades desde 2019
