Conselho de Saúde de Vista Gaúcha aprova planos e presta contas

Na segunda-feira, 29 de setembro, o Conselho Municipal de Saúde de Vista Gaúcha se reuniu para discutir a gestão da saúde no município. O encontro contou com a presença do presidente José Olímpio Dornelles, do secretário de saúde Ivair Gonçalves Vieira, do prefeito Claudemir José Locatelli, do vice-prefeito André Danette, além de representantes de entidades e da comunidade.

Durante a reunião, foram apresentados os relatórios de gestão do segundo quadrimestre de 2025, com a aprovação do Plano Municipal de Saúde 2026-2029 e do Plano de Contingência para Desastres Naturais. Também foi discutido o gasto com saúde entre 1º de maio e 31 de agosto de 2025, totalizando R$ 2.169.000,20 em despesas, sendo R$ 106.536,10 de receitas estaduais e R$ 809.033,48 de receitas federais, correspondendo a 22,34% do orçamento municipal destinado à saúde.

O avanço na adequação e ampliação do Hospital Municipal também foi destacado, com o objetivo de melhorar as condições de atendimento para a população e os profissionais de saúde. A administração municipal reafirmou seu compromisso com transparência e qualidade nos serviços de saúde.

Com informações da Radio A Verdade