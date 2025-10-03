WhatsApp

Derrubadas

Outubro Rosa e Novembro Azul reforçam prevenção e conscientização em saúde

Saúde

03/10/2025 18h20
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

O mês de outubro marca o início do Outubro Rosa, campanha voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. Logo em seguida, novembro traz o Novembro Azul, com foco na conscientização sobre a saúde do homem, especialmente a prevenção do câncer de próstata.

Todos os anos, milhares de pessoas recebem o diagnóstico desses tipos de câncer. Quando detectados precocemente, os tratamentos apresentam resultados mais eficazes e com maiores chances de cura. O diagnóstico tardio, entretanto, ainda é responsável por complicações graves e óbitos.

Por isso, as campanhas têm como objetivo mobilizar a população para o autocuidado e a realização de exames preventivos. Neste ano, o município de Derrubadas promove ações especiais durante o Outubro Rosa e o Novembro Azul, incentivando homens e mulheres a priorizar a saúde.

Entre os exames de rotina que podem salvar vidas estão:

  • Mamografia: detecção precoce do câncer de mama;

  • Exame citopatológico (Papanicolau): prevenção do câncer de colo do útero;

  • PSA (exame de sangue): auxiliar na detecção do câncer de próstata.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta: mulheres que ainda não realizaram seus exames preventivos devem procurar a unidade de saúde e agendar a consulta. Já os homens são incentivados a manter o acompanhamento regular.

Cuidar da saúde é um ato de responsabilidade e amor à vida.

Derrubadas - RS
Cinema itinerante movido a energia solar chega ao município
Derrubadas - RS
Outubro Rosa e Novembro Azul reforçam prevenção e conscientização em saúde
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados