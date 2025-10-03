WhatsApp

Derrubadas

Cinema itinerante movido a energia solar chega ao município

Cultura

03/10/2025 18h24
Por: Júlio Santos
Imagem: Divulgação
Imagem: Divulgação

O CineSolar, primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil, estará em Derrubadas na próxima sexta-feira, 17 de outubro, com programação gratuita e aberta à comunidade. O projeto é viabilizado pela Lei Rouanet, com patrocínio da CPFL RGE, empresa do Grupo CPFL Energia, apoio do Instituto CPFL e da Prefeitura de Derrubadas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. A realização é da Brazucah Produções, Ministério da Cultura e Governo Federal.

As sessões acontecem no Bosque Municipal, localizado na Rua Ijuí, s/n, no Centro da cidade. Em caso de chuva, a programação será transferida para o Pavilhão do Parque Municipal de Rodeios, também na Rua Ijuí.

Programação:

  • 18h30 – Sessão de curtas-metragens com recursos de acessibilidade

  • 19h30 – Exibição do filme “Meu Malvado Favorito 4”

Além das sessões, o público poderá visitar o furgão do CineSolar, que funciona como uma estação móvel de ciência, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz. Haverá também pipoca gratuita para os participantes.

Com nove anos de estrada, o CineSolar leva cultura e entretenimento para diversas cidades do Brasil, unindo inovação, sustentabilidade e inclusão social.

