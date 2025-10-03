WhatsApp

Alunos da Escola Novo Horizonte recebem kits de higiene bucal

Saúde

03/10/2025 19h24
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Na manhã de sexta-feira, 3, a Secretaria Municipal de Saúde realizou a entrega de kits de higiene bucal aos alunos da Escola Novo Horizonte. A ação contou com a presença do prefeito, da primeira-dama e secretária de Saúde, além de profissionais da área.

O objetivo da iniciativa é incentivar as crianças a cuidarem da saúde bucal desde cedo, reforçando a importância da escovação correta e da prevenção de doenças.

De acordo com a Administração Municipal, ações como essa fortalecem o compromisso com o bem-estar e a qualidade de vida da comunidade, especialmente no cuidado com a saúde preventiva.

