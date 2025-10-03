Vice-prefeito de Miraguaí protocola pedido de horas-máquina na Secretaria de Desenvolvimento Urbano

O vice-prefeito de Miraguaí, Ricardo Fink, esteve na quarta-feira, 01, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, em Porto Alegre, onde protocolou um ofício solicitando horas de estradas vicinais, com o objetivo de ampliar os trabalhos de melhorias nas comunidades do interior. Ele foi recebido pelo secretário adjunto da pasta, Fernando Classmann.

O município já havia sido contemplado anteriormente com recursos para horas-máquina. Desta vez, o pedido foi feito dentro de um novo programa do Governo do Estado, visando garantir mais benefícios para a população.

De acordo com Ricardo, a iniciativa reforça o compromisso da Administração Municipal em buscar junto aos órgãos estaduais recursos que atendam às necessidades de Miraguaí, especialmente no setor de infraestrutura rural.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7