Três homens são presos em operação da Polícia Civil e Brigada Militar

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Tenente Portela, em ação conjunta com a Brigada Militar e com apoio da Delegacia de Polícia de Miraguaí, cumpriu na sexta-feira, 03, três mandados de prisão preventiva expedidos pela Comarca de Tenente Portela/RS.

Os indivíduos presos são investigados pela prática de roubo ocorrido no último domingo (28/09/2025), na boate Farol Drinks, em Tenente Portela.

Após os procedimentos legais, os detidos foram encaminhados ao Presídio de Três Passos/RS, onde permanecem à disposição da Justiça.