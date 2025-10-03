WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Unimed
Sala
Raffaelli
Sicoob
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Lazzaretti
Folha Popular
Fitness
Rádio Municipal
Sicredi
F&J Santos
Niederle
Seco
APPATA
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Ipiranga
Meganet
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Império
Tenente Portela

Três homens são presos em operação da Polícia Civil e Brigada Militar

Polícia

03/10/2025 20h07
Por: Júlio Santos
Imagem: PC
Imagem: PC

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Tenente Portela, em ação conjunta com a Brigada Militar e com apoio da Delegacia de Polícia de Miraguaí, cumpriu na sexta-feira, 03, três mandados de prisão preventiva expedidos pela Comarca de Tenente Portela/RS.

Os indivíduos presos são investigados pela prática de roubo ocorrido no último domingo (28/09/2025), na boate Farol Drinks, em Tenente Portela.

Após os procedimentos legais, os detidos foram encaminhados ao Presídio de Três Passos/RS, onde permanecem à disposição da Justiça.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Imagem: Efetivo 7°BPM Mais de 900 ocorrências atendidas pelo 7º BPM em setembro
Foto: Divulgação Gol furtado em frente à Prefeitura de Miraguaí é recuperado pela Polícia
Imagem: Divulgação Polícia Civil cumpre mandados de prisão por tentativa de homicídio em Chiapetta
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h06
19°
Tempo nublado Máxima: 21° - Mínima: 16°
19°

Sensação

1.41 km/h

Vento

97%

Umidade

Raffaelli
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicoob
Agro Niederle
F&J Santos
Rádio Municipal
APPATA
Mercado do povo
Meganet
Lazzaretti
Seco
Seu Manoel
Unimed
Império
Sicredi
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sala
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Fitness
Ipiranga
Mercado do povo
Mercado Balestrin
APPATA
F&J Santos
Tarzan
Seu Manoel
Império
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sala
Sicoob
Meganet
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Raffaelli
Unimed
Lazzaretti
Sicredi
Municípios
Tenente Portela - RS
Três homens são presos em operação da Polícia Civil e Brigada Militar
Miraguaí - RS
Praça Adão Pretto receberá obras de infraestrutura com investimento de R$ 212 mil
Meganet
Rádio Municipal
Fitness
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sicoob
Agro Niederle
F&J Santos
Tarzan
Mecânica Jaime
Império
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Seco
Ipiranga
Lazzaretti
Unimed
Mercado do povo
APPATA
Seu Manoel
Ponto Grill
Sala
Últimas notícias
Há 47 minutos Jornalistas negras da EBC estão entre +admiradas da imprensa
Há 1 hora Governador Eduardo Leite determina criação de comitê intersecretarial para acompanhar a presença de metanol em bebidas no RS
Há 2 horas BC publicará regulação do Pix Parcelado na última semana do mês
Há 2 horas Três homens são presos em operação da Polícia Civil e Brigada Militar
Há 2 horas Praça Adão Pretto receberá obras de infraestrutura com investimento de R$ 212 mil
Raffaelli
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Seu Manoel
Meganet
Tarzan
Agro Niederle
Unimed
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sala
Mecânica Jaime
Império
Fitness
F&J Santos
Sicredi
Seco
Mercado do povo
Lazzaretti
APPATA
Ponto Grill
Sicoob
Mais lidas
1
Há 4 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 4 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 5 dias Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração
4
Há 5 dias Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
5
Há 6 dias Presidenta do PSOL tem visto cancelado pelos Estados Unidos
Império
Meganet
Mercado Balestrin
Tarzan
Seco
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sicoob
Sala
APPATA
Unimed
Lazzaretti
Seu Manoel
Agro Niederle
Rádio Municipal
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Fitness
Ipiranga
Ponto Grill
Sicredi
Mecânica Jaime
APPATA
Lazzaretti
Sicredi
Tarzan
Agro Niederle
Meganet
Seco
Unimed
Sala
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Rádio Municipal
Império
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sicoob
Fitness
Mercado do povo
Ponto Grill
Seu Manoel
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados