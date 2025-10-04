Miraguaí participa da Campanha Nacional de Multivacinação 2025

O Ministério da Saúde lançou a Estratégia de Multivacinação 2025, com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos em todo o país. A campanha será realizada entre os dias 6 e 31 de outubro.

A iniciativa busca resgatar pessoas não vacinadas e completar esquemas vacinais de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação. A ação é considerada essencial para manter o Brasil livre de doenças como poliomielite e sarampo, além de reforçar a proteção contra outras doenças imunopreveníveis.

Desde 2023, o país tem registrado avanços significativos nas coberturas vacinais, especialmente entre crianças menores de dois anos. Vacinas como a Penta (DTP/Hib/HB) e a Poliomielite apresentaram crescimento superior a 14% entre 2022 e 2024. No entanto, a meta de cobertura vacinal ainda não foi plenamente atingida, o que reforça a importância da nova estratégia.

A campanha contempla crianças e adolescentes até 15 anos com esquemas vacinais incompletos ou sem registro. Estarão disponíveis todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, incluindo:

BCG, Hepatite B, Penta, Poliomielite, Rotavírus

Pneumocócica 10, Meningocócica C e ACWY

Influenza, Covid-19, Febre Amarela, Tríplice Viral, Tetra Viral

DTP, Hepatite A, Varicela, HPV, dTpa

Além disso, a estratégia prevê a vacinação contra febre amarela (para pessoas entre 5 e 59 anos), o reforço contra o sarampo (para pessoas de 30 a 59 anos) e o resgate de adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não foram vacinados com o HPV.

A Secretaria Municipal de Saúde de Miraguaí reforça a importância de que pais e responsáveis compareçam com a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes aos postos de saúde durante o período da campanha.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7