WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicoob
Meganet
F&J Santos
Ponto Grill
Tarzan
Niederle
Lazzaretti
Sicredi
Rádio Municipal
Ipiranga
Mecânica Jaime
Fitness
Mercado Balestrin
Seu Manoel
APPATA
Seco
Unimed
Folha Popular
Império
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sala
Mercado do povo
Saúde

Padilha: antídoto contra metanol está garantido em toda rede de saúde

Ministro anunciou compra de 2,5 mil tratamentos contra metanol

04/10/2025 11h15
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou neste sábado (4) que a pasta está ampliando o estoque de antídotos para o tratamento imediato de casos de intoxicação por metanol após a ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas.

Até o momento, em 12 estados do país, são 116 intoxicações suspeitas e 11 confirmadas, totalizando 127 casos. Ao menos cinco pessoas morreram em decorrência de complicações.

Os tratamentos são realizados principalmente por meio da administração do etanol farmacêutico, com maior disponibilidade no país, e pelo fomepizol, que está sendo importado do exterior pelo governo federal.

"Nós já tínhamos adquirido 4,3 mil ampolas do etanol farmacêutico para ter um estoque estratégico para os hospitais universitários federais espalhados pelo Brasil, que podem fornecer na medida que qualquer serviço do SUS solicite. Nós adquirimos mais 12 mil ampolas no laboratório nacional, chega na próxima semana reforçando esse estoque estratégico", anunciou Padilha em entrevista em Teresina, onde cumpre agenda relacionada à expansão do serviços de atendimento digital no Sistema Único de Saúde (SUS).

O ministro também informou que a pasta fechou a compra de 2,5 mil ampolas de fomepizol de um fornecedor do Japão, em uma articulação com a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) . Os kits devem chegar na próxima semana e serão distribuídos aos Centros de Informação e Assistência Toxicológica dos estados.

"Teremos aqui no Brasil, além do etanol farmacêutico já garantindo tratamento, teremos também o fomepizol", assegurou o ministro.

Evitar o consumo

Alexandre Padilha voltou a recomendar que as pessoas evitem consumo de bebidas alcóolicas, especialmente as destiladas.

"Quero dar uma recomendação para a população como um todo, e dou como ministro da Saúde e como médico. Nesse momento, evite ingerir bebidas destiladas, sobretudo aquelas em que a garrafa é feita com a rosca. Até agora, o que foi identificado é a presença desse crime em garrafas de bebidas destiladas feita com a rosca. Estamos falando de um produto que é de lazer, não é um produto da cesta básica alimentar", ponderou.

O ministro também alertou os comerciantes para que redobrem a atenção com a compra de bebidas de fornecedores, garantindo certificação de origem, mas ressalvou que não há motivo para pânico.

Sobre o aumento das notificações, o ministro da Saúde explicou que isso decorre da recomendação da pasta para que o profissionais da saúde registrem as possíveis ocorrências na primeira suspeita clínica que tiverem.

"Quando o profissional de saúde, da rede pública ou privada, faz a notificação imediata, o Centro de Referência em Toxicologia de cada estado fica sabendo desse caso e já dá apoio a esse médico, a esse profissional de saúde, na condução correta desse caso, começar a tomar medidas, seguir o protocolo do Ministério a Saúde, checar a acidose metabólica, garantir hidratação, monitorar a parte cardíaca", explicou.

A notificação, ainda segundo Padilha, contribui para o avanço das investigações policiais.

"Essa notificação faz com que a gente identifique onde a pessoa tomou essa bebida, isso inicia todo o processo das forças de segurança, Polícia Civil e Polícia Federal de ir atrás onde foi comprado, onde foi adquirido", observou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Arte/Agência Brasil Policiais descobrem laboratório de falsificação de bebidas no DF
Imagem: Divulgação Miraguaí participa da Campanha Nacional de Multivacinação 2025
- Governador Eduardo Leite determina criação de comitê intersecretarial para acompanhar a presença de metanol em bebidas no RS
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h07
22°
Tempo nublado Máxima: 29° - Mínima: 15°
22°

Sensação

2.46 km/h

Vento

81%

Umidade

Ipiranga
Mercado do povo
Fitness
Tarzan
Agro Niederle
Sala
Ponto Grill
F&J Santos
Mecânica Jaime
Raffaelli
Império
Seco
APPATA
Lazzaretti
Sicredi
Rádio Municipal
Sicoob
Unimed
Mercado Balestrin
Meganet
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Fitness
Ipiranga
Sicoob
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Meganet
APPATA
Seu Manoel
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Mercado do povo
Império
Unimed
Sala
Raffaelli
Rádio Municipal
Sicredi
F&J Santos
Tarzan
Agro Niederle
Municípios
Miraguaí - RS
Miraguaí participa da Campanha Nacional de Multivacinação 2025
Derrubadas - RS
Fórum Permanente debate políticas públicas para pessoas com deficiência e altas habilidades
Rádio Municipal
Sicredi
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Meganet
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Seu Manoel
Unimed
Ponto Grill
Sala
Fitness
Império
Ipiranga
Tarzan
Mercado Balestrin
APPATA
Seco
F&J Santos
Raffaelli
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 2 horas Policiais descobrem laboratório de falsificação de bebidas no DF
Há 2 horas Banco Central passa a bloquear chaves Pix usadas em golpes e fraudes
Há 3 horas Padilha: antídoto contra metanol está garantido em toda rede de saúde
Há 3 horas Agricultura familiar do Nordeste vai à maior feira mundial alimentos
Há 5 horas CNU 2025: 760 mil fazem a prova no domingo; saiba o que levar
Meganet
Agro Niederle
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Raffaelli
Império
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Fitness
APPATA
Sala
Ipiranga
F&J Santos
Sicredi
Rádio Municipal
Tarzan
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Lazzaretti
Unimed
Seco
Mais lidas
1
Há 5 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 5 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 6 dias Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração
4
Há 6 dias Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
5
Há 7 dias Presidenta do PSOL tem visto cancelado pelos Estados Unidos
Ponto Grill
Sicredi
Lazzaretti
Raffaelli
Seu Manoel
Sala
Fitness
Agro Niederle
Sicoob
F&J Santos
Ipiranga
Mercado Balestrin
Seco
Tarzan
Império
Mecânica Jaime
Meganet
Unimed
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
APPATA
Ipiranga
Ponto Grill
Sicredi
Sala
Fitness
F&J Santos
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sicoob
Império
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Unimed
Rádio Municipal
Tarzan
Meganet
Lazzaretti
Raffaelli
APPATA
Seu Manoel
Mercado do povo
Seco
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados