Policiais descobrem laboratório de falsificação de bebidas no DF

Ação da PM interditou local e apreendeu mercadorias

04/10/2025 12h25
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

Policiais militares no Distrito Federal (DF) realizaram uma batida em um laboratório clandestino usado para falsificação de bebidas, na região do Sobradinho dos Melos, na noite dessa sexta-feira (3). A equipe apreendeu diversas caixas de garrafas vazias, caixas com rótulos de bebidas alcoólicas, tampas, maquinário e produtos químicos para a falsificação de bebidas.

Segundo a PMDF, o local tinha capacidade para realizar várias etapas do processo de falsificação, como produção, envase, rotulagem e embalagem.

A ocorrência teve início durante a Operação 5º Mandamento, em que agentes da Vigilância Sanitária fiscalizavam os bares do Paranoá e Itapoã, duas regiões administrativas na região nordeste do DF. Segundo a PMDF, em uma dessas distribuidoras fiscalizadas, a nota fiscal da mercadoria indicava o endereço da chácara onde o laboratório improvisado estava instalado.

Um caseiro que estava no laboratório foi conduzido para a 6ª Delegacia de Polícia (DP). Ele revelou que o proprietário do imóvel está no Ceará. A ocorrência fechou como crime contra as relações de consumo.

Até o momento, em 12 estados do país, são 116 casos suspeitos de intoxicação por metanol após ingestão de bebidas alcóolicas adulteradas, com 11 detecções laboratoriais confirmadas, totalizando 127 casos. Ao menos cinco pessoas morreram em decorrência de complicações.

As intoxicações, que têm tido crescimento atípico nas últimas semanas, vêm mobilizando autoridades de saúde e forças de segurança.

Padilha: antídoto contra metanol está garantido em toda rede de saúde
Miraguaí participa da Campanha Nacional de Multivacinação 2025
Governador Eduardo Leite determina criação de comitê intersecretarial para acompanhar a presença de metanol em bebidas no RS
Miraguaí - RS
Miraguaí participa da Campanha Nacional de Multivacinação 2025
Derrubadas - RS
Fórum Permanente debate políticas públicas para pessoas com deficiência e altas habilidades
Há 2 horas Policiais descobrem laboratório de falsificação de bebidas no DF
Há 2 horas Banco Central passa a bloquear chaves Pix usadas em golpes e fraudes
Há 3 horas Padilha: antídoto contra metanol está garantido em toda rede de saúde
Há 3 horas Agricultura familiar do Nordeste vai à maior feira mundial alimentos
Há 5 horas CNU 2025: 760 mil fazem a prova no domingo; saiba o que levar
1
Há 5 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 5 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 6 dias Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração
4
Há 6 dias Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
5
Há 7 dias Presidenta do PSOL tem visto cancelado pelos Estados Unidos
