WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seu Manoel
Sicredi
Mecânica Jaime
Folha Popular
Tarzan
Lazzaretti
Raffaelli
Sicoob
Ponto Grill
Unimed
Meganet
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Rádio Municipal
APPATA
Ipiranga
Niederle
Sala
Fitness
Mercado Balestrin
Seco
Império
F&J Santos
Política

Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump

Vice-presidente citou nova exclusão de produtos de tarifaço

04/10/2025 17h16
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que é também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, afirmou neste sábado (4), em Brasília, que houve novos avanços na redução de tarifas do governo dos Estados Unidos (EUA) sobre produtos brasileiros. Isso ocorreu, observou, após o rápido encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente norte-americano, Donald Trump, durante a Assembleia-Geral das Nações Unidas, no fim de setembro.

"Depois da conversa do presidente Lula com o presidente Trump, esta semana, segunda-feira (29), alguns produtos, como madeira macia e serrada, [que] estavam em 50%, passaram para 10%. Armário, móveis, sofá, tem ali o detalhamento dos produtos, estava em 50%, passaram para 25%. E o que é a Seção 232 [da Lei de Comércio dos EUA]? Nós e o mundo estamos iguais. Então, quando você fala armário, móvel, é 25% para o Brasil e para o mundo todo, você não perde competitividade", afirmou Alckmin durante visita a uma concessionária de automóveis na capital federal. Segundo ele, a retirada desses produtos do tarifaço de 50% significa exclusão de US$ 370 milhões em produtos brasileiros exportados.

A Seção 232 da Lei de Expansão Comercial norte-americana, mencionada por Alckmin, é usada pelo país para taxar todos os países de forma simultânea.

"Eu acho que o encontro do presidente Lula com o presidente Trump em Nova York foi importante, foi um primeiro passo e temos muita convicção de que teremos próximos passos aí. Não há razão para manter essa tarifa, já que os Estados Unidos são superavitários na relação comercial conosco. Eles vendem mais pra gente do que nós para eles", acrescentou Alckmin.

O vice-presidente tem sido o principal interlocutor brasileiro junto ao governo dos EUA e vem mantendo diálogo direto com o secretário de Comércio do país norte-americano, Howard Lutcnick, com quem conversou esta semana.

Carro sustentável

Ao visitar uma loja de automóveis em Brasília, Alckmin citou números da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) para comemorar o aumento expressivo na venda de carros novos desde o lançamento do programa Carro Sustentável , que zera impostos e concede estímulos para a comercialização de veículos de entrada fabricados no Brasil e que obedecem a critérios de sustentabilidade.

"Do dia 11 de julho, quando foi lançado o Carro Sustentável, até 30 de setembro, as vendas aumentaram 28,2%. O carro sustentável tem importância ambiental, ele polui menos, não pode passar de 83 gramas de CO2 por quilômetro rodado, é flex, fabricado no Brasil e com 80% de reciclabilidade. Tem importância social porque é o carro de entrada, o carro mais barato, reduzindo ainda mais o preço", destacou Alckmin.

Lula e Trump ainda devem ter um encontro virtual ou presencial, em data a ser anunciada . Foi o que ambos combinaram após o encontro em Nova York, há duas semanas.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Agência Brasil Lula diz que não quer luxo e que ficará em barco durante a COP30
© Lula Marques/Agência Brasil CPMI aprova pedido de prisão preventiva do presidente da Conafer
© DuyNod/Pixabay Câmara aprova urgência para crime hediondo de falsificação de bebidas
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h06
26°
Parcialmente nublado Máxima: 29° - Mínima: 15°
27°

Sensação

2.82 km/h

Vento

68%

Umidade

Império
Meganet
Agro Niederle
Sala
Sicredi
Ipiranga
Fitness
Mercado do povo
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sicoob
APPATA
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Seco
Raffaelli
Tarzan
Unimed
F&J Santos
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
APPATA
Ipiranga
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Meganet
Ponto Grill
Sicoob
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sala
F&J Santos
Império
Lazzaretti
Sicoob
Unimed
Mercado do povo
Fitness
Mecânica Jaime
Sicredi
Raffaelli
Seu Manoel
Agro Niederle
Municípios
Miraguaí - RS
Miraguaí participa da Campanha Nacional de Multivacinação 2025
Derrubadas - RS
Fórum Permanente debate políticas públicas para pessoas com deficiência e altas habilidades
Tarzan
Ipiranga
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sala
Seco
Mercado do povo
Seu Manoel
APPATA
Agro Niederle
Meganet
Sicoob
Império
Fitness
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Unimed
Lazzaretti
F&J Santos
Sicredi
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 1 hora Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Há 3 horas STF mantém decisão que torna Moro réu por calúnia contra Gilmar Mendes
Há 4 horas EBC celebra Mês das Crianças com programação especial
Há 6 horas Policiais descobrem laboratório de falsificação de bebidas no DF
Há 6 horas Banco Central passa a bloquear chaves Pix usadas em golpes e fraudes
Sicredi
Rádio Municipal
Unimed
Raffaelli
Sala
Seco
Fitness
Seu Manoel
Mercado do povo
Lazzaretti
Agro Niederle
Império
F&J Santos
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Tarzan
Ponto Grill
Meganet
APPATA
Ipiranga
Mercado Balestrin
Mais lidas
1
Há 5 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 5 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 6 dias Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração
4
Há 6 dias Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
5
Há 5 dias Força Tática realiza prisão por tráfico de drogas em Tenente Portela
Meganet
Fitness
Seco
Ipiranga
Seu Manoel
Sicredi
Unimed
Raffaelli
Tarzan
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sala
Ponto Grill
Sicoob
Império
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Ipiranga
Mercado Balestrin
APPATA
Rádio Municipal
Agro Niederle
Império
Sicoob
Rádio Municipal
Ipiranga
Sala
Sicredi
Ponto Grill
Meganet
Tarzan
Raffaelli
Lazzaretti
Mercado Balestrin
F&J Santos
Fitness
Mercado do povo
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
APPATA
Seco
Unimed
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados