WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
Sala
Niederle
Ipiranga
APPATA
Rádio Municipal
Meganet
Ponto Grill
Raffaelli
Império
Sicredi
Seco
Lazzaretti
Unimed
Fitness
Mecânica Jaime
Sicoob
Seu Manoel
Mercado Balestrin
F&J Santos
Tarzan
Mercado do povo
Folha Popular
Saúde

Fábrica de mosquitos oferece tecnologias para redução da dengue

Complexo foi inaugurado quinta-feira em Campinas, São Paulo

05/10/2025 11h00
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um complexo recém-inaugurado de fabricação de mosquitos, em Campinas, interior de São Paulo, está disponibilizando duas tecnologias complementares comprovadamente eficazes na redução da transmissão da dengue e na supressão das populações do Aedes aegypti. A nova instalação terá capacidade para fornecer até 190 milhões de ovos de mosquitos com Wolbachia por semana, o suficiente para proteger até 100 milhões de pessoas anualmente. A instalação também está fabricando os produtos da linha Aedes do Bem, capaz de reduzir em 95% as populações de mosquitos Aedes aegypti em comunidades urbanas.

A fábrica da Oxitec Brasil, inaugurada na quinta-feira (2), entra em operação como uma resposta direta ao apelo da Organização Mundial da Saúde (OMS) para acelerar o acesso a tecnologias inovadoras de controle de vetores, e marca um momento crucial na luta contra a dengue não apenas no Brasil, mas em todo o mundo.

Com os casos de dengue atingindo níveis recordes na América Latina e na Ásia-Pacífico, a instalação foi construída para atender à crescente demanda de governos e comunidades que buscam proteção rápida, escalável e econômica.

Aguardando a aprovação da Anvisa, a instalação está pronta para começar a fornecer mosquitos portadores de Wolbachia ao governo, bem a tempo para o início da temporada de mosquitos no Brasil, e sem a necessidade de financiamento governamental para construção ou gestão.

Ambas as tecnologias de controle biológico funcionam com a liberação de mosquitos em áreas urbanas.

O método Wolbachia foi projetado para grandes campanhas de saúde pública em áreas extensas, por meio de programas liderados por governos, enquanto o Aedes do Bem foi projetado para intervenções direcionadas de supressão de mosquitos, que podem ser implementadas por qualquer pessoa, em pontos críticos e onde a redução de mosquitos que picam é uma prioridade.

A tecnologia Wolbachia comprovou reduzir a transmissão da dengue em mais de 75% em projetos-pilotos urbanos em grandes áreas. Ela foi formalmente reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e adotada pelo Ministério da Saúde do Brasil como parte de seu Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD).

“A Wolbachia é uma bactéria que está presente naturalmente em mais de 60% dos insetos, mas não no Aedes aegypti. Pesquisadores australianos tiveram a ideia de transferir essa bactéria para o Aedes aegypti para ver se ela conseguiria reduzir sua carga viral. A bactéria se reproduz onde o vírus se reproduziria, impedindo o vírus de replicar. Funciona mais ou menos como uma vacina. Quando uma fêmea com a Wolbachia acasala com um macho do ambiente, toda a descendência desse cruzamento vai ter a bactéria Wolbachia e não vai conseguir transmitir dengue, zika, chikungunya”, explicou a diretora-executiva da Oxitec Brasil, Natalia Verza Ferreira.

A diferença da Wolbachia para o Aedes do Bem é que, no caso do segundo, é feita a soltura dos mosquitos machos no ambiente, que acasalarão com as fêmeas que já estão ali e que são as responsáveis por picar e transmitir a doença.

“Os descendentes desse ‘casal’ serão apenas machos e todas as fêmeas morrem. É como se fosse um larvicida fêmea específico, porque as fêmeas morrem na fase larval. O Aedes do Bem faz um controle da população, diminui o número de fêmeas que picam e consequentemente diminui a doença”, disse Natalia.

Entretanto, as duas tecnologias não podem ser utilizadas ao mesmo tempo, porque se os dois forem soltos ao mesmo tempo, o macho Aedes do Bem vai cruzar com a fêmea com o Wolbachia, não haverá fêmeas, e o Wolbachia não será transferido para os descendentes.

“A recomendação dos especialistas é a de que se faça primeiro a supressão da população com o Aedes do Bem e logo em seguida a Wolbachia para vacinar esses mosquitos que sobrarem e eles não conseguirem transmitir as doenças”, ressaltou a diretora.

O protocolo de aplicação consiste em usar o Aedes do Bem durante uma temporada, que no Brasil vai de outubro, quando começa a ficar mais quente e chuvoso, até maio, quando já começa a ficar frio. Dois meses após o final dessa temporada já é indicado que se comece a usar a Wolbachia.

“A soltura da Wolbachia acontece entre nove e 15 semanas. Esse prazo vai depender do quão eficiente o cruzamento está sendo eficiente para passar a bactéria para os descendentes. Isso pode acontecer mais rápido quando está quente e pode acontecer mais devagar, porque quando não está muito quente o ciclo de vida do mosquito ele se estende”, recomenda Natalia Verza.

Natalia destacou que as duas tecnologias foram colocadas à disposição do Ministério da Saúde como políticas públicas de prevenção.

“O Brasil sofreu surtos devastadores de dengue nos últimos anos. A urgência de ação nunca foi tão grande. Com o novo complexo da Oxitec, em Campinas, estamos equipados para responder imediatamente aos planos de expansão da Wolbachia do Ministério da Saúde, garantindo que a tecnologia possa chegar rapidamente a comunidades em todo o país, de forma econômica”, disse.

Sobre a permissão da Anvisa, o secretário adjunto da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Fabiano Pimenta, lembrou que novas tecnologias, como a Wolbachia, estão num processo provisório até 2027.

"Vamos discutir como regular essa questão. Estamos aqui enquanto ministério dizendo que é uma das nossas prioridades, dos municípios e do órgão regulador independente. Temos todo o interesse em encontrar uma solução para que seja disponibilizada", declarou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Órgão estadual reforça papel técnico e essencial na prevenção de riscos à saúde -Foto: Alina Souza/Ascom SES Centro Estadual de Vigilância em Saúde completa 20 anos como referência em prevenção e proteção da saúde
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Brasil tem 14 casos confirmados de ingestão de metanol
© Arte/Agência Brasil Policiais descobrem laboratório de falsificação de bebidas no DF
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h07
31°
Tempo limpo Máxima: 33° - Mínima: 19°
31°

Sensação

4.13 km/h

Vento

43%

Umidade

Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Agro Niederle
APPATA
Sala
Seco
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sicredi
Meganet
Mercado do povo
Tarzan
Unimed
Império
Lazzaretti
Fitness
Seu Manoel
Ponto Grill
Raffaelli
Mercado Balestrin
F&J Santos
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Fitness
Agro Niederle
Unimed
Meganet
Sicoob
Sala
F&J Santos
Tarzan
Mercado Balestrin
Ipiranga
Império
Mecânica Jaime
Sicoob
Sicredi
Lazzaretti
Seu Manoel
Ponto Grill
APPATA
Mercado do povo
Raffaelli
Municípios
Miraguaí - RS
Miraguaí participa da Campanha Nacional de Multivacinação 2025
Derrubadas - RS
Fórum Permanente debate políticas públicas para pessoas com deficiência e altas habilidades
Império
Seu Manoel
Fitness
Ipiranga
APPATA
Seco
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Raffaelli
Sala
Sicoob
Tarzan
F&J Santos
Ponto Grill
Meganet
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Sicredi
Unimed
Últimas notícias
Há 1 hora Guia conecta turistas a empreendedorismo nas favelas do Rio
Há 2 horas Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 20 milhões
Há 2 horas Fábrica de mosquitos oferece tecnologias para redução da dengue
Há 3 horas Centro Estadual de Vigilância em Saúde completa 20 anos como referência em prevenção e proteção da saúde
Há 3 horas Educação e justiça climática são temas de conferência em Luziânia
Sala
Raffaelli
Mercado Balestrin
Tarzan
Ipiranga
Agro Niederle
Fitness
APPATA
Unimed
Meganet
Seu Manoel
Mercado do povo
Império
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Seco
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sicoob
Sicredi
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 6 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 6 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 7 dias Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
4
Há 22 horas EBC celebra Mês das Crianças com programação especial
5
Há 6 dias Força Tática realiza prisão por tráfico de drogas em Tenente Portela
Sicoob
Ipiranga
Lazzaretti
Seco
Fitness
Unimed
Agro Niederle
Sala
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Ipiranga
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Ponto Grill
Meganet
Hospital Santo Antonio
Império
F&J Santos
Sicredi
Raffaelli
Tarzan
APPATA
APPATA
Hospital Santo Antonio
Império
F&J Santos
Lazzaretti
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Raffaelli
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sala
Sicoob
Agro Niederle
Mercado do povo
Tarzan
Meganet
Seco
Rádio Municipal
Fitness
Seu Manoel
Unimed
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados