Geral

Portões nos locais de prova do CNU 2025 são fechados

Início da aplicação está marcado para as 13h

05/10/2025 13h31
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Os portões nos locais de provas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025) foram fechados às 12h30 (horário de Brasília) deste domingo (5). Os portões abriram às 11h30, em todos os estados brasileiros, mais o Distrito Federal.

O início da aplicação está marcado para as 13h, tanto para quem concorre a cargos de nível superior quanto para os de nível intermediário (médio e técnico).

Os 761.545 inscritos confirmados são moradores de 4.951 cidades . Eles farão as provas em 1.284 locais , como escolas e faculdades, em 228 municípios escolhidos pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). As cidades estão em um raio de até 100 quilômetros da residência dos candidatos, para reduzir custos e promover a acessibilidade.

Provas objetivas

As provas objetivas serão dos nove blocos temáticos de nível superior e médio, que agrupam cargos de áreas afins.

Neste domingo, a primeira fase será composta por 90 perguntas de múltipla escolha, para o nível superior, e por 68, para o nível intermediário.

Somente os candidatos habilitados nesta primeira etapa serão convocados para fazer a prova discursiva em 7 de dezembro.

Duração

Para todos os cargos de nível superior, as provas objetivas terão a duração de cinco horas e serão aplicadas das 13h às 18h, no horário de Brasília .

Os candidatos de todos os cargos de nível intermediário farão as provas objetivas das 13h às 16h30, ou seja, com duração de três horas e 30 minutos .

Mas, para o candidato que teve aprovada a solicitação de tempo adicional, será de mais 60 minutos.

O candidato somente poderá levar o caderno com as questões caso a sua saída ocorra durante a última hora do horário determinado para o término das provas.

As três últimas pessoas candidatas a terminarem as provas deverão permanecer juntas na sala de aplicação, sendo liberadas somente após as três terem entregado os materiais de prova e terem seus nomes registrados na ata de sala.

Segurança e logística

Neste domingo, cerca de 85 mil colaboradores estão envolvidos na logística e segurança da aplicação do chamado Enem dos Concursos .

O certame também conta com a segurança reforçada em uma rede de aplicação integrada por diversos órgãos públicos.

Do total de colaboradores, 11 mil são agentes da área de segurança da rede formada pela Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

A Força Nacional também está apoiando a realização do concurso, atuando nos estados do Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Acre.

Toda a dinâmica e ocorrências da primeira fase do CNU 2025 será monitorada no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, localizado em Brasília.

Perfil dos concorrentes

Entre os 761 mil participantes do CNU 2025, as mulheres representam 60% dos inscritos. Um aumento de 3,8%, em relação à edição anterior, quando correspondiam a 56,2% do total de candidatos.

Para esta edição, o governo federal anunciou a implementação de medidas específicas para incentivar a participação feminina no certame. Na prática, no mínimo, 50% das vagas da segunda etapa, de provas discursivas, sejam preenchidas por mulheres, desde que haja candidatas aprovadas nessa fase, com as notas mínimas necessárias nas provas objetivas.

As candidaturas de pessoas autodeclaradas negras somam 210.882 – o equivalente a 27,7% dos mais de 760 mil inscritos, em 4.951 municípios. Na primeira edição do CNU, o número de pessoas negras inscritas foi 20%.

Entre as pessoas com deficiência – que têm reserva de vagas garantida pela lei 8.112/90 – foram registradas 30.053 inscrições, 3,9% do total de inscritos.

As regiões Sudeste (247.838) e Nordeste (229.436) concentram o maior número de inscrições, seguidas pelas regiões Centro-Oeste (150.870), Norte (84.651) e Sul (48.733).

Entre os blocos temáticos, o nono, com cargos de nível intermediário de escolaridade, registrou o maior número de inscrições: são 177.598 homologadas.

CNU 2025

A Fundação Getulio Vargas executa a segunda edição do CNU, sob coordenação da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e do MGI.

Do total de vagas ofertadas, há 3.144 para o nível superior e 508 para o nível intermediário . Serão 2.480 vagas imediatas e 1.172 vagas para provimento no curto prazo após a homologação dos resultados.

