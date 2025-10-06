Polícia Civil apreende 200 quilos de maconha em Crissiumal

Na madrugada de sábado, a Polícia Civil realizou uma operação no interior de Crissiumal, região de fronteira com a Argentina, que resultou na apreensão de 288 tijolos de maconha, totalizando 200 quilos da droga.

A ação foi conduzida pela equipe Protetor de Divisas e Fronteiras, após um trabalho de inteligência policial, com cruzamento de dados e monitoramento de informações relacionadas ao tráfico transfronteiriço.

De acordo com a estimativa da Polícia Civil, o prejuízo ao crime organizado ultrapassa R$ 2 milhões, considerando o valor de revenda do entorpecente no mercado ilegal.

As investigações continuam para identificar os responsáveis pela droga e possíveis ligações com organizações criminosas atuantes na região de fronteira.

A operação integra o esforço permanente da Polícia Civil do Rio Grande do Sul para proteger as fronteiras e enfraquecer o poder econômico do crime organizado.