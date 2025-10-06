WhatsApp

Região

Operação Protetor de Divisas resulta na apreensão de carro com cigarros estrangeiros

Polícia

06/10/2025 09h04Atualizado há 1 hora
Por: Júlio Santos
Foto: Efetivo 7°BPM
Foto: Efetivo 7°BPM

No domingo, dia 5, a equipe da Força Tática realizou uma ação no âmbito da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, voltada à prevenção e repressão de crimes transfronteiriços, que resultou na apreensão de um veículo carregado com cigarros de origem estrangeira em Esperança do Sul.

Durante diligências e averiguações em portos clandestinos e áreas possivelmente utilizadas para atividades ilícitas, os policiais localizaram um veículo VW/Gol carregado com 16 caixas de cigarros da marca Classic, de origem estrangeira.

O automóvel estava com a chave na ignição e o motor ainda quente, indicando que teria sido abandonado recentemente.

Diante da situação, o veículo e o material apreendido foram encaminhados à sede do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), ficando à disposição da Receita Federal para os devidos procedimentos legais.

A ação faz parte do trabalho contínuo da Brigada Militar e da Força Tática no combate ao contrabando e descaminho na faixa de fronteira.

Comunicação Social 7°BPM

