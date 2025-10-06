Polícia Civil investiga homicídio ocorrido em Lajeado Manoelinha

Um homicídio foi registrado na noite de sábado, 4, na localidade de Lajeado Manoelinha, interior do município de Miraguaí.

A Brigada Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da Perícia Criminal, que realizou os levantamentos necessários no local.

A Polícia Civil assumiu a investigação para apurar as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis.

A vítima foi identificada como Taniel Brescovit Paim, de 28 anos, atingido por quatro disparos de arma de fogo.

Com informações da Rádio Líder FM