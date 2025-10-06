WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sala
Seu Manoel
Mercado do povo
Folha Popular
Ipiranga
Sicoob
Rádio Municipal
F&J Santos
Seco
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Niederle
Ponto Grill
Império
Raffaelli
Tarzan
Sicredi
APPATA
Meganet
Unimed
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Fitness
Câmara

Cancelado debate sobre a presença do crime organizado no sistema financeiro

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados cancelou a a audiência pública que faria nesta terça-feira (7) para discutir a infiltração ...

06/10/2025 09h35
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados cancelou a a audiência pública que faria nesta terça-feira (7) para discutir a infiltração do crime organizado em setores estratégicos da economia e do sistema financeiro nacional. A reunião ainda não foi remarcada.

O debate atendia a pedido do deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM). O objetivo era avaliar os impactos das recentes operações policiais que revelaram a atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC) em fundos de investimento, fintechs e redes de combustíveis, movimentando cifras bilionárias.

A audiência também pretendia identificar falhas regulatórias, propor medidas de inteligência e discutir respostas legislativas capazes de conter a expansão do crime organizado nos setores econômico e financeiro.

“Quando o crime organizado passa a dominar instrumentos financeiros, fundos de investimento e cadeias de abastecimento como a de combustíveis, o Estado se vê ameaçado em sua capacidade de regulação econômica e arrecadação fiscal”, afirma Capitão Alberto Neto.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil Comissão de Minas e Energia debate projeto sobre protesto de contas de energia
Michel Jesus / Câmara dos Deputados Comissão aprova selo para estimular a capacitação de funcionários de restaurantes e bares em primeiros socorros
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova proposta que garante alfabetização até o 2º ano do ensino fundamental
Tenente Portela, RS
Atualizado às 10h07
17°
Tempo nublado Máxima: 22° - Mínima: 12°
17°

Sensação

6.07 km/h

Vento

94%

Umidade

APPATA
Mecânica Jaime
F&J Santos
Tarzan
Sicredi
Meganet
Raffaelli
Mercado do povo
Ipiranga
Sala
Lazzaretti
Fitness
Unimed
Agro Niederle
Império
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Seco
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Seu Manoel
F&J Santos
Ipiranga
Unimed
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Meganet
APPATA
Sicoob
Raffaelli
Sala
Mercado Balestrin
Fitness
Seu Manoel
Lazzaretti
Sicoob
Rádio Municipal
Sicredi
Agro Niederle
Império
Mercado do povo
Ponto Grill
Municípios
Tenente Portela - RS
Prefeitura apresenta Plano Plurianual 2026-2029 em audiência aberta à comunidade
Miraguaí - RS
Polícia Civil investiga homicídio ocorrido em Lajeado Manoelinha
Sala
Fitness
Sicoob
Sicredi
Ipiranga
Raffaelli
Unimed
Mecânica Jaime
APPATA
Lazzaretti
Império
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Meganet
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Tarzan
Seu Manoel
Agro Niederle
Seco
F&J Santos
Últimas notícias
Há 19 minutos Comissão de Minas e Energia debate projeto sobre protesto de contas de energia
Há 1 hora Cancelado debate sobre a presença do crime organizado no sistema financeiro
Há 1 hora Comissão aprova selo para estimular a capacitação de funcionários de restaurantes e bares em primeiros socorros
Há 1 hora Prefeitura apresenta Plano Plurianual 2026-2029 em audiência aberta à comunidade
Há 1 hora Polícia Civil investiga homicídio ocorrido em Lajeado Manoelinha
Meganet
Mecânica Jaime
Império
F&J Santos
Mercado do povo
Unimed
APPATA
Agro Niederle
Seu Manoel
Sicoob
Fitness
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Lazzaretti
Seco
Ipiranga
Sala
Raffaelli
Tarzan
Ponto Grill
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 7 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 7 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 2 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial
4
Há 7 dias Força Tática realiza prisão por tráfico de drogas em Tenente Portela
5
Há 6 dias Motta acelera debate sobre segurança pública e pauta pedidos de urgência para propostas de consenso
Hospital Santo Antonio
APPATA
Meganet
Rádio Municipal
Seco
Sicoob
Fitness
F&J Santos
Ipiranga
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Raffaelli
Lazzaretti
Ponto Grill
Agro Niederle
Tarzan
Sala
Seu Manoel
Sicredi
Ipiranga
Império
Unimed
Sicoob
Rádio Municipal
Meganet
Agro Niederle
Sicredi
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Tarzan
Seu Manoel
Fitness
Lazzaretti
Seco
Sala
Unimed
Ipiranga
Ponto Grill
Império
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Raffaelli
APPATA
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados