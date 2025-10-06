WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Seco
Lazzaretti
Sicoob
Mecânica Jaime
APPATA
Folha Popular
F&J Santos
Sicredi
Fitness
Raffaelli
Niederle
Unimed
Mercado do povo
Ipiranga
Ponto Grill
Meganet
Império
Rádio Municipal
Sala
Tarzan
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Educação

Professores no Brasil usam mais IA que média dos países da OCDE

No Brasil, 56% dos professores das escolas do país afirmam usar ferramentas de inteligência artificial (IA), seja para preparar aulas, seja para b...

06/10/2025 20h02
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

No Brasil, 56% dos professores das escolas do país afirmam usar ferramentas de inteligência artificial (IA), seja para preparar aulas, seja para buscar formas mais eficientes de ensinar os conteúdos nas salas de aula.

A porcentagem é superior à média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que é 36%.

Os dados são da Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem (Talis) 2024, divulgada nesta segunda-feira (6), pela OCDE.

A pesquisa, feita a partir de entrevistas com professores e diretores principalmente dos anos finais do ensino fundamental – do 6º ao 9º ano –, compara a educação em 53 países.

De acordo com o estudo, os professores brasileiros disseram que usam a IA para gerar planos de aula ou atividades (77%), ajustar automaticamente a dificuldade dos materiais de aula de acordo com as necessidades de aprendizagem dos alunos (64%) e aprender e resumir um tópico de forma eficiente (63%).

O uso menos frequente da IA, apontado pelos docentes, é para revisar dados sobre a participação ou desempenho dos alunos (42%), gerar texto para feedback dos alunos ou comunicações com pais/responsáveis (39%) e avaliar ou corrigir o trabalho dos alunos (36%).

De acordo com a Talis, os impactos do uso da IA na educação ainda são incertos.

“O uso da IA na educação tem sido um tema de pesquisa há mais de 40 anos. No entanto, o lançamento do ChatGPT da OpenAI no final de 2022 acelerou o uso cotidiano da IA em muitos setores da sociedade. Embora a IA esteja desempenhando um papel cada vez maior na vida das pessoas, sua influência a curto e longo prazo na educação permanece incerta. Como a IA deve ser usada na educação também é uma questão pertinente”, diz a pesquisa.

O uso também varia entre os países pesquisados. Enquanto cerca de 75% dos professores em Singapura e nos Emirados Árabes Unidos relatam que o fazem, o uso dessas ferramentas cai para menos de 20% entre os professores da França e do Japão. O Brasil aparece em 10º lugar entre os países pesquisados nesse quesito.

Formação

A pesquisa mostra também que os professores brasileiros dizem precisar de formação para o uso de tecnologia, sobretudo para o uso de IA.

As áreas em que os professores relatam precisar de aprendizagem profissional são: ensino de alunos com necessidades educacionais especiais (48%), habilidades para o uso de inteligência artificial para ensino e aprendizagem (39%) e ensino em ambientes multiculturais ou multilíngues (37%).

Entre os professores que relatam não ter usado IA no ensino nos 12 meses anteriores à pesquisa, 64% responderam que não o fizeram porque não têm o conhecimento e as habilidades para ensinar usando IA.

Essa porcentagem é menor que a da OCDE, 75%. A maioria (60%) também disse não usar porque as escolas onde lecionam não têm infraestrutura para uso da tecnologia. Essa porcentagem é maior que a da média da OCDE: 37%.

Tecnologia

De acordo com a Talis, muitos sistemas educacionais foram forçados a adotar o ensino online ou híbrido durante a pandemia de covid, e alguns sistemas mantiveram esses métodos.

No Brasil, 17% dos professores trabalham em escolas onde pelo menos uma aula foi ministrada de forma híbrida ou online no último mês. A média da OCDE é 16%.

O uso de tecnologias nas salas de aula com os alunos também é tema de discussão na pesquisa.

“As atitudes em relação às ferramentas digitais e o uso delas para a aprendizagem dos alunos variam consideravelmente entre os sistemas educacionais”, diz o estudo.

Em geral, segundo a Talis, os professores concordam ou concordam fortemente que o uso de ferramentas digitais desenvolve o interesse dos alunos pela aprendizagem (85% em média).

No entanto, as opiniões são mais divididas quanto à possibilidade de as ferramentas digitais melhorarem o desempenho acadêmico.

Segundo a pesquisa, menos de 50% dos professores na Áustria, Comunidade Francesa da Bélgica, Finlândia, França e Suécia concordam que as ferramentas digitais ajudam na aprendizagem dos estudantes.

Na outra ponta, no entanto, mais de 95% dos professores concordam na Albânia, Arábia Saudita e Vietnã.

Esta é a 4ª edição da Talis. A pesquisa foi realizada no Brasil entre os meses de junho e julho de 2024.

Os estudos foram conduzidos, no país, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com a colaboração das secretarias de Educação das 27 Unidades Federativas.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© José Cruz/Agência Brasil Número de professores temporários no Brasil é maior que na OCDE
© Bruno Peres/Agência Brasil Professor brasileiro perde 21% do tempo de aula para manter disciplina
- Mais de 167 mil estudantes da Rede Estadual participam do simulado Saeb em todas as regiões do Rio Grande do Sul
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h07
14°
Tempo nublado Máxima: 22° - Mínima: 12°
14°

Sensação

3.87 km/h

Vento

94%

Umidade

F&J Santos
Ponto Grill
Sicredi
Mercado do povo
Fitness
Sicoob
Seco
Meganet
Unimed
Agro Niederle
Ipiranga
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sala
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Rádio Municipal
Império
Tarzan
Seu Manoel
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Império
Raffaelli
Meganet
Agro Niederle
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Ipiranga
Sicoob
Lazzaretti
Ponto Grill
Sicredi
Unimed
APPATA
Rádio Municipal
F&J Santos
Fitness
Mecânica Jaime
Tarzan
Sala
Municípios
Tenente Portela - RS
Prefeitura apresenta Plano Plurianual 2026-2029 em audiência aberta à comunidade
Miraguaí - RS
Polícia Civil investiga homicídio ocorrido em Lajeado Manoelinha
Raffaelli
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sala
Rádio Municipal
Ponto Grill
Unimed
Sicoob
Fitness
Meganet
Mercado Balestrin
F&J Santos
Seco
Sicredi
Seu Manoel
Império
APPATA
Tarzan
Agro Niederle
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 7 minutos Deputadas destacam importância de diagnóstico precoce do câncer de mama
Há 7 minutos Estado terá diagnóstico próprio para casos suspeitos de ingestão de metanol
Há 7 minutos Empresário Fernando Cavalcanti nega ser “laranja” em esquema de fraudes do INSS
Há 41 minutos Professores no Brasil usam mais IA que média dos países da OCDE
Há 41 minutos Número de professores temporários no Brasil é maior que na OCDE
Raffaelli
Império
Lazzaretti
Sala
Meganet
Ipiranga
APPATA
Unimed
Seu Manoel
Sicredi
Sicoob
Mercado do povo
Ponto Grill
Seco
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Tarzan
Fitness
Rádio Municipal
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 2 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 6 dias Motta acelera debate sobre segurança pública e pauta pedidos de urgência para propostas de consenso
3
Há 1 dia CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
4
Há 6 dias Carreta tomba na RSC-472 em Tenente Portela
5
Há 4 dias Governo do Estado destina R$ 2,1 milhões para obras em estabelecimentos de saúde de Redentora, Glorinha e Mostardas
Meganet
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Seco
Sicredi
Seu Manoel
Tarzan
Sala
Fitness
Império
Ponto Grill
Ipiranga
Agro Niederle
Ipiranga
Rádio Municipal
Unimed
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sicoob
F&J Santos
Império
Lazzaretti
Seu Manoel
Mercado do povo
Seco
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sala
Unimed
Mecânica Jaime
Fitness
Sicredi
Mercado Balestrin
Agro Niederle
APPATA
F&J Santos
Raffaelli
Tarzan
Sicoob
Ipiranga
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados