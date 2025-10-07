WhatsApp

Educação

Escolas da Rede Estadual participam de formação sobre Planos de Contingência Escolares para Eventos Climáticos

Com o objetivo de preparar e fortalecer a Rede Estadual para enfrentar situações de emergência relacionadas à eventos climáticos, a Secretaria da E...

07/10/2025 00h05
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Diretores de 87 escolas participam de capacitação com apoio técnico da Seduc, CREs e Defesa Civil -Foto: Gustavo Peres/Ascom Seduc
Diretores de 87 escolas participam de capacitação com apoio técnico da Seduc, CREs e Defesa Civil -Foto: Gustavo Peres/Ascom Seduc

Com o objetivo de preparar e fortalecer a Rede Estadual para enfrentar situações de emergência relacionadas à eventos climáticos, a Secretaria da Educação (Seduc) está promovendo, entre esta segunda (6/10) e terça-feira (7), o evento de formação sobre o guia para elaboração de Planos de Contingência Escolares para Eventos Climáticos (Plancon Escolar) .

O encontro, realizado na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), em Porto Alegre, reúne diretores de escolas, equipes e coordenadores das Coordenadoria Regionais de Educação (CREs), além de lideranças da Seduc e representantes da Defesa Civil (DC), em um momento de orientações e de troca de experiências.

Os participantes foram convidados a refletir sobre o conceito de escolas resilientes e seu reflexo em ações práticas, como a identificação de estratégias e de medidas prioritárias em três momentos-chave: antes (prevenção e preparação), durante (resposta) e após (recuperação). Atividades práticas e dinâmicas de grupo também fizeram parte da programação.

A formação integra o Projeto Planos de Contingência para Escolas Resilientes, desenvolvido em parceria com o Instituto Alana, a organização Vozes da Educação e a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec). A iniciativa também é uma das principais ações da Seduc voltadas à reconstrução e à adaptação da Rede Estadual frente aos impactos das mudanças climáticas, especialmente após as enchentes de maio de 2024.

“A escola é um espaço privilegiado para transformar atitudes e preparar as novas gerações
“A escola é um espaço privilegiado para transformar atitudes e preparar as novas gerações", disse Raquel -Foto: Cainan Silva/Ascom Seduc

Na abertura do evento, a secretária da Educação, Raquel Teixeira, destacou que a proposta do projeto carrega consigo uma nova postura de compreensão da gestão escolar. “A escola é um espaço privilegiado para transformar atitudes e preparar as novas gerações. Quando falamos em escolas resilientes, não estamos falando apenas de prédios, mas de pessoas. A resiliência precisa abranger o físico, o emocional, o mental e o pedagógico. A escola não é parede, não é telhado, é gente. E o mais importante é fortalecer a capacidade das pessoas de superar desafios, porque são elas que fazem a educação e constroem uma sociedade mais consciente e solidária diante das mudanças climáticas.”

Etapa de formação e documento de orientação

Nesta etapa de formação, participaram diretores de 87 escolas estaduais, selecionadas com base no histórico e no grau de impacto dos eventos meteorológicos do último ano. A proposta é que, a partir da formação, cada instituição elabore o seu próprio plano de contingência, adequado à realidade local, com apoio técnico das CREs e da DC.

"Um plano de contingência só faz sentido e só tem valor se for cocriado pela comunidade escolar. Não é um documento que vem pronto, é um processo de construção coletiva. O papel de vocês é envolver cada professor, funcionário, estudante e família na construção desse plano, para que todos saibam como proceder de acordo com o evento climático que os afeta," enfatiza Raquel.

A formação apresentou o guia para elaboração dePlancon Escolar, um documento de orientação da Seduc criado para apoiar as escolas na gestão de riscos e desastres socioambientais. Produzido com apoio técnico do Instituto Alana e do Vozes da Educação, o material foi revisado pela DC, pela Secretaria da Reconstrução Gaúcha e outros órgãos.

O guia apresenta 19 etapas de planejamento e modelos práticos de ação, organizados em quatro eixos: o que fazer antes, durante e depois das emergências, além da operação contínua do plano. Também inclui sugestões de atividades pedagógicas, de protocolos de evacuação, de ações de acolhimento, de planos de comunicação e de estratégias para manter o vínculo entre estudantes e famílias mesmo em períodos de interrupção das aulas presenciais.

Ferramenta permanente de planejamento no cronograma escolar

A proposta é que o Plancon Escolar seja integrado aos instrumentos de gestão já existentes dentro das escolas estaduais, como o Projeto Político-Pedagógico (PPP) e o Plano Anual de Ações e Metas, tornando-se, assim, uma ferramenta permanente de planejamento no cronograma escolar.

Elaborado desde 2024, a partir de um processo de escuta com profissionais da educação, estudantes, equipes das CREs, gestores escolares e especialistas em proteção e defesa civil, a implementação do Plancon Escolar avançará em etapas. Cada uma das 87 escolas participantes formará o seu comitê com planos de contingência escolares, com representantes de toda a comunidade escolar, que será responsável por adaptar as orientações do guia. Para isso, é necessário preencher e estruturar 14 modelos de documentos, disponibilizados no guia. Ao final, eles servirão de base para constituir o plano de contingência personalizado da escola.

Todo esse processo prevê ainda a realização de simulações periódicas para testar e aprimorar as ações planejadas. Ao longo do primeiro dia do evento, os participantes receberam a versão impressa do guia e acompanharam o relato da Escola Estadual de Ensino Médio General Souza Doca, uma das instituições que contribuíram para a elaboração do material. A programação segue nesta terça-feira (7/10), com orientações e oficinas voltadas à elaboração dos planos de contingência e à integração das ações com as comunidades locais.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

