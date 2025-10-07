WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Sicredi
Folha Popular
Sicoob
Seu Manoel
APPATA
Ipiranga
Sala
Lazzaretti
Unimed
Niederle
Raffaelli
Fitness
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Império
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Tarzan
Seco
F&J Santos
Mecânica Jaime
Saúde

Vacina contra HPV reduz em 58% casos de câncer de colo de útero

Imunizante também reduz em 67% as lesões pré-cancerosas graves

07/10/2025 08h27
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Um estudo realizado entre 2019 e 2023, avaliou dados do Sistema Único de Saúde (SUS) de mais de 60 milhões de mulheres a cada ano, com idade de 20 a 24 anos, para analisar o impacto da vacinação contra o papilomavírus humano (HPV) no Brasil. A pesquisa envolveu cientistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com apoio da Royal Society e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),

Os resultados indicaram que tomar a vacina reduziu em 58% os casos de câncer do colo do útero e em 67% as lesões pré-cancerosas graves (NIC3).

Publicada pela revista The Lancet , a pesquisa indicou que o efeito da vacina foi consistente mesmo antes da idade indicada para o rastreamento (25 anos). De acordo com os pesquisadores, os resultados demonstram o potencial do imunizante como uma das estratégias mais eficazes de saúde pública para salvar vidas e reduzir desigualdades no acesso à saúde.

“O impacto observado no Brasil confirma que a vacinação contra o HPV é eficaz não apenas em países de alta renda, mas também em contextos com recursos limitados. Esse é um passo fundamental rumo à eliminação global do câncer do colo do útero”, destacam os autores do estudo. A análise foi conduzida pelos pesquisadores da Fiocruz Bahia, Thiago Cerqueira-Silva, Manoel Barral-Netto e Viviane Sampaio Boaventura.

Avanços

Desde 2014, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) oferece a vacina contra o HPV gratuitamente pelo SUS. Em 2024, o Brasil adotou o esquema de dose única, alinhado às evidências científicas mais recentes. Em 2025, novas diretrizes ampliaram a vacinação para adolescentes de 15 a 19 anos, além de grupos prioritários como usuários de PrEP, imunossuprimidos e pacientes com papilomatose respiratória recorrente.

O câncer do colo do útero ainda é o segundo mais comum entre mulheres brasileiras e representa uma das principais causas de mortalidade feminina . A vacinação é uma ferramenta decisiva para reduzir desigualdades em saúde e aproximar o Brasil da meta da Organização Mundial da Saúde (OMS) de eliminar a doença como problema de saúde pública.

Vacina

Estima-se que 50% a 70% das pessoas sexualmente ativas terão contato com o HPV em algum momento da vida. A vacina protege contra até 98% dos tipos oncogênicos mais perigosos.

Vacinar-se contra o HPV é a medida mais eficaz de prevenir a infecção. A vacina é distribuída gratuitamente pelo SUS e é indicada para: meninas e meninos de 9 a 14 anos; mulheres e homens que vivem com HIV, transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea ou pacientes oncológicos na faixa etária de 9 a 45 anos; vítimas de abuso sexual, imunocompetentes, de 15 a 45 anos (homens e mulheres) que não tenham tomado a vacina HPV ou estejam com o esquema incompleto.

Também podem ser imunizados, usuários de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) de HIV, com idade de 15 a 45 anos, que não tenham tomado a vacina HPV ou estejam com esquema incompleto (de acordo com o preconizado para a idade ou em situação especial); e pacientes portadores de Papilomatose Respiratória Recorrente/PRR a partir de 2 anos de idade.

A vacina contra o HPV está disponível em unidades básicas de Saúde. A vacinação é gratuita. Os centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie) disponibilizam a vacina para pessoas com HIV/Aids, transplantados e pacientes oncológicos de até 45 anos.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Mais de 100 atendimentos marcam a primeira ação do Outubro Rosa em Barra do Guarita
Reunião da Secretaria da Saúde alinhou ações da pasta em relação ao assunto nesta segunda-feira (6/10) -Foto: Arthur Vargas/SES Estado terá diagnóstico próprio para casos suspeitos de ingestão de metanol
Durante o evento também foi anunciado o Programa Estadual de Navegação de Pacientes para Pessoas com Neoplasia Maligna de Mama -Foto: Maurício Tonetto/Secom Governador Eduardo Leite anuncia iniciativa para qualificar atendimento a mulheres com câncer de mama
Tenente Portela, RS
Atualizado às 09h07
13°
Tempo nublado Máxima: 18° - Mínima: 10°
12°

Sensação

2.79 km/h

Vento

69%

Umidade

Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sala
Lazzaretti
Ponto Grill
APPATA
Ipiranga
Agro Niederle
Império
Seco
Seu Manoel
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Tarzan
Sicoob
Unimed
Raffaelli
F&J Santos
Fitness
Meganet
Sicredi
Tarzan
Fitness
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sala
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Império
Sicoob
Seu Manoel
F&J Santos
Sicoob
Sicredi
Mercado Balestrin
Unimed
Meganet
Agro Niederle
Ponto Grill
Mecânica Jaime
APPATA
Raffaelli
Ipiranga
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Centro Administrativo de Vista Gaúcha recebe o nome do professor Renato Ruschel
Miraguaí - RS
Professora Cledi assume vaga na Câmara após licença de vereador Bruno Belchor
Fitness
Agro Niederle
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Seu Manoel
APPATA
Sicoob
Ponto Grill
Seco
Rádio Municipal
Tarzan
Ipiranga
F&J Santos
Sala
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Meganet
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Império
Unimed
Últimas notícias
Há 7 minutos Centro Administrativo de Vista Gaúcha recebe o nome do professor Renato Ruschel
Há 9 minutos Professora Cledi assume vaga na Câmara após licença de vereador Bruno Belchor
Há 14 minutos Mais de 100 atendimentos marcam a primeira ação do Outubro Rosa em Barra do Guarita
Há 1 hora Vacina contra HPV reduz em 58% casos de câncer de colo de útero
Há 2 horas País crescerá 2,4% em 2025, acima da América Latina, diz Banco Mundial
Unimed
F&J Santos
Fitness
Mercado Balestrin
Sicoob
APPATA
Tarzan
Meganet
Sala
Ponto Grill
Raffaelli
Rádio Municipal
Império
Ipiranga
Seu Manoel
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Seco
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 3 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 2 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 7 dias Motta acelera debate sobre segurança pública e pauta pedidos de urgência para propostas de consenso
4
Há 7 dias Carreta tomba na RSC-472 em Tenente Portela
5
Há 4 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
Tarzan
Seu Manoel
Ponto Grill
Raffaelli
Ipiranga
Rádio Municipal
Lazzaretti
Seco
F&J Santos
Meganet
Unimed
Sicoob
Mecânica Jaime
Fitness
Agro Niederle
Sala
Império
Ipiranga
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
APPATA
Ipiranga
Mecânica Jaime
Raffaelli
Seco
Unimed
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Tarzan
Sala
Seu Manoel
Ponto Grill
Fitness
Sicredi
Mercado do povo
Sicoob
Império
F&J Santos
Agro Niederle
Lazzaretti
APPATA
Mercado Balestrin
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados