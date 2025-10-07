WhatsApp

Barra do Guarita

Mais de 100 atendimentos marcam a primeira ação do Outubro Rosa em Barra do Guarita

Saúde

07/10/2025 09h19
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde realizou no sábado, 4 , a primeira Ação do Outubro Rosa 2025, campanha voltada à prevenção e ao cuidado com a saúde da mulher.

Durante a atividade, foram realizados mais de 100 atendimentos, incluindo exames preventivos, solicitações de mamografia, atualização do cartão de vacinas, atendimentos odontológicos e atividades com o grupo de gestantes.

O encontro foi marcado por informação, acolhimento e incentivo à prevenção, reforçando a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.

A Administração Municipal agradeceu o empenho dos profissionais de saúde envolvidos e destacou a participação das mulheres da comunidade, que aderiram à iniciativa e contribuíram para o sucesso da ação.

O município segue promovendo atividades de prevenção, autocuidado e valorização da saúde da mulher ao longo do mês de outubro.

© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados