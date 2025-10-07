WhatsApp

Projeto do novo hospital estadual, que será sediado em Viamão, é discutido em audiência pública

O projeto do novo hospital estadual, que será sediado em Viamão, foi debatido em audiência pública na noite de segunda-feira (6/10), no auditório d...

07/10/2025 10h48
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
“Se estamos aqui hoje, é porque as pessoas se engajaram e transformaram essa ideia numa proposta sólida
“Se estamos aqui hoje, é porque as pessoas se engajaram e transformaram essa ideia numa proposta sólida", disse Capeluppi -Foto: Eduardo Beleske/Ascom SES

O projeto do novo hospital estadual, que será sediado em Viamão, foi debatido em audiência pública na noite de segunda-feira (6/10), no auditório da Faculdade Centro Educacional Santa Isabel (Facesi). A iniciativa do governo do Estado, que prevê uma instituição com leitos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS) na Região Metropolitana, foi apresentada e discutida com a comunidade. A audiência integra a etapa de consulta pública do projeto, que permanece vigente até 9 de outubro.

A cerimônia contou com a presença dos titulares da Secretaria da Reconstrução Gaúcha (Serg), Pedro Capeluppi, e da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, além de representantes de diferentes segmentos da Região Metropolitana.

Na primeira etapa da audiência foi feita a apresentação do projeto, estruturado a partir de uma parceria público-privada (PPP). A proposta, elaborada pelo Executivo estadual e o pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), prevê uma instituição de saúde com 350 leitos, referência em ortopedia, traumatologia, neurologia clínica, neurocirurgia e cirurgia geral e que opere de maneira integrada com as demais unidades da rede pública. Todos os leitos serão destinados ao SUS.

A secretária Arita Bergmann saudou as lideranças dos segmentos presentes e destacou a importância da ideia. “Não apenas apostamos nesse projeto, como acreditamos que ele será uma virada de página para a região”. Arita também mencionou a confiança na escolha estratégica de estruturar o hospital por meio de uma PPP. “É uma escolha que funcionou muito bem em outras regiões do país”, pontuou.

De acordo com o projeto, o parceiro privado será o responsável pela construção, manutenção e operação do hospital, incluindo os serviços médicos realizados. Durante o período de concessão, cuja duração prevista é de 25 anos, caberá ao Estado regular e fiscalizar a operação. Depois, o poder público retoma a operação da casa hospitalar.

Diálogo com governo e comunidade

O titular da Serg, Pedro Capeluppi, falou do esforço de todos os envolvidos na elaboração do projeto. “Se estamos aqui hoje, é porque as pessoas se engajaram e transformaram essa ideia numa proposta sólida, bem estruturada e viável”. Teremos um hospital de grande porte, articulado com as necessidades da Região Metropolitana e com as especialidades mapeadas pelo nosso diagnóstico prévio”, resumiu o secretário, agradecendo o empenho do município de Viamão para assegurar os terrenos do futuro hospital.

Iniciativa foi apresentada e discutida com a comunidade no auditório da Facesi, em Viamão -Foto: Eduardo Beleske/Ascom SES
Iniciativa foi apresentada e discutida com a comunidade no auditório da Facesi, em Viamão -Foto: Eduardo Beleske/Ascom SES

O vice-prefeito de Viamão, Maninho Fauri, representou o Executivo municipal na audiência pública e lembrou que o projeto começou a ser desenhado quatro anos atrás, graças ao diálogo com o governo do Estado. “Desde então, conseguimos avançar na compra do terreno e na elaboração da proposta. Várias etapas importantes foram percorridas de maneira colaborativa até aqui e queremos continuar esse trabalho”, afirmou Fauri.

Após as exposições da mesa-diretora, foi aberto espaço aos questionamentos de representantes da comunidade. O cronograma previsto pelo governo gaúcho estabelece a assinatura do contrato de concessão para o segundo semestre de 2026, e o início das obras para os primeiros meses de 2027. Mais informações sobre o novo hospital estadual podem ser encontradas no site do projeto .

Texto: Iuri Müller/Ascom Serg
Edição: Secom

© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados