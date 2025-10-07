WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Unimed
Niederle
Folha Popular
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Seu Manoel
APPATA
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Seco
Meganet
Sala
Ipiranga
Raffaelli
Fitness
Sicoob
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Império
Ponto Grill
F&J Santos
Saúde

Práticas integrativas no SUS atendem quase 4 milhões de pessoas

Auriculoterapia é responsável por 26% da expansão em 2025

07/10/2025 12h03
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Dados inéditos do Ministério da Saúde mostram que, de janeiro a agosto de 2025, 3.757.950 pessoas participaram de procedimentos de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) na atenção primária - 14,2% a mais em relação ao mesmo período de 2024, quando houve 3.290.509 atendimentos.

Entre os destaques citados figura a auriculoterapia, responsável por 26% do aumento. A técnica terapêutica utiliza a orelha como microssistema para tratar diversas condições de saúde física, mental e emocional. Os estímulos podem ser feitos com agulhas, cristais, sementes e outros materiais.

Segundo o estudo, no mesmo período também foi registrado crescimento expressivo das chamadas PICS coletivas, incluindo práticas corporais da medicina tradicional chinesa, que aumentaram 13%; o uso de plantas medicinais e fitoterapia, com 11% de crescimento; e a meditação, com alta de 8%.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Profissionais capacitados

Ainda segundo o ministério, 340 mil profissionais participaram de cursos e capacitações em PICS oferecidas em portfólio via Ambiente Virtual de Aprendizagem (Avasus) do Sistema Único de Saúde, incluindo a certificação em auriculoterapia.

“A expectativa, no entanto, é que esse contingente seja ainda maior, uma vez que municípios e estados também têm investido na qualificação de seus profissionais, e têm dados próprios”, informou a pasta.

Um exemplo é o município de São Paulo, cuja oferta de procedimentos de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, apenas no primeiro semestre de 2025, corresponde a 16,4% dos atendimentos feitos em todo o país.

Entre 2022 e 2024, a capital paulista apresentou aumento médio de 89,6% nos atendimentos em PICS, com destaque para auriculoterapia, meditação, arteterapia e aromaterapia.

Números

Ao longo de 2024, o SUS registrou 7.156.703 procedimentos em PICS - um aumento de 70% em relação a 2022. Foram 3.198.546 procedimentos realizados na atenção primária (crescimento de 67%) e 3.958.157 na média e alta complexidade (crescimento de 73%).

Os números mostram que mais de nove milhões de pessoas acessaram práticas integrativas em 2024 – um aumento de 83% em relação a 2022 –, com a oferta consolidada em 21 mil estabelecimentos de atenção primária distribuídos em 84% dos municípios brasileiros e em todas as capitais.

Em 2025, dados preliminares apontam quase quatro milhões de pessoas atendidas em PICS na rede pública – um crescimento de 14% em relação ao ano anterior.

Próximos passos

Além de seguir com estratégias de formação de equipes da atenção primária, o Ministério da Saúde informou que trabalha na qualificação de gestores e trabalhadores para implementar as PICS nas linhas de cuidado de dor crônica, saúde mental e tratamento de feridas com plantas medicinais e fitoterápicos.

Um estudo da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) indica que a oferta de PICS tem grande adesão da população e inclui relatos de melhora de dores, da ansiedade, da insônia e do bem-estar geral. A pesquisa também aponta redução no uso de medicamentos e aumento das capacidades.

Congresso será no Rio

Os novos números e o cenário geral das PICS serão apresentados oficialmente pelo Ministério da Saúde para lideranças, comunidade acadêmica e profissionais de saúde de 67 países durante o 3º Congresso Mundial de Medicina Tradicional, Complementar e Integrativa , a ser realizado de 15 a 18 de outubro no Riocentro, no Rio de Janeiro.

Durante o evento, a Organização Mundial da Saúde (OMS) apresentará a Estratégia Global de Medicina Tradicional, Complementar e Integrativa 2025–2034, aprovada por seus 170 estados-membros em maio deste ano, em Genebra, na Suíça.

Inéditos

Também serão lançados materiais inéditos, desenvolvidos pelo Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, em parceria com o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, incluindo o Mapa das Evidências da Efetividade Clínica das Intervenções Baseadas na Natureza e o Mapa de Evidências de Pediatria Integrativa.

“Essas ferramentas, que sintetizam milhares de revisões científicas internacionais, já são utilizadas pelo Ministério da Saúde para apoiar a condução da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares”, informou o governo.

Outro marco será o pré-lançamento da Biblioteca Global de Medicina Tradicional da Organização Mundial da Saúde, com mais de 1,7 milhão de publicações indexadas na área até o momento e com acesso livre.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
“Se estamos aqui hoje, é porque as pessoas se engajaram e transformaram essa ideia numa proposta sólida Projeto do novo hospital estadual, que será sediado em Viamão, é discutido em audiência pública
Foto: Divulgação Mais de 100 atendimentos marcam a primeira ação do Outubro Rosa em Barra do Guarita
© Rovena Rosa/Agência Brasil Vacina contra HPV reduz em 58% casos de câncer de colo de útero
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h07
18°
Tempo nublado Máxima: 18° - Mínima: 10°
17°

Sensação

3.76 km/h

Vento

48%

Umidade

APPATA
Lazzaretti
Seu Manoel
Seco
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Unimed
Mercado do povo
Meganet
Raffaelli
Mercado Balestrin
Fitness
Império
Tarzan
Sala
Rádio Municipal
F&J Santos
Sicredi
Ipiranga
Lazzaretti
APPATA
Rádio Municipal
Fitness
Seu Manoel
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sala
Tarzan
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sicredi
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Unimed
Sicoob
Ponto Grill
Império
Sicoob
Ipiranga
Meganet
Municípios
Tenente Portela - RS
Conab e Cooperfamiliar firmam parceria estratégica na comunidade da Terra Indígena do Guarita
Vista Gaúcha - RS
Centro Administrativo de Vista Gaúcha recebe o nome do professor Renato Ruschel
Agro Niederle
Lazzaretti
F&J Santos
Sala
Seu Manoel
Império
Sicredi
Fitness
APPATA
Unimed
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sicoob
Mercado Balestrin
Seco
Mercado do povo
Raffaelli
Tarzan
Ipiranga
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 18 minutos Identificação de áreas perigosas em aplicativos de navegação avança na CSP
Há 18 minutos Dia Nacional da Capoterapia segue para sanção presidencial
Há 18 minutos Alberto Fraga defende votação de projetos de segurança até fim do mês; ouça
Há 18 minutos Haddad acredita em negociação para Congresso aprovar MP do IOF
Há 54 minutos Adiada votação de projeto que susta decreto sobre uso de força policial
Sicoob
Seu Manoel
APPATA
Fitness
Mecânica Jaime
F&J Santos
Mercado Balestrin
Sicredi
Rádio Municipal
Sala
Agro Niederle
Império
Seco
Tarzan
Meganet
Lazzaretti
Ipiranga
Mercado do povo
Raffaelli
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mais lidas
1
Há 3 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 2 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 4 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
4
Há 22 horas Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
5
Há 3 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Sicredi
Império
Ipiranga
Sala
Ipiranga
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Lazzaretti
Sicoob
Rádio Municipal
Seu Manoel
F&J Santos
Mercado Balestrin
Seco
Unimed
Tarzan
Fitness
Ponto Grill
APPATA
Agro Niederle
Meganet
Mercado do povo
Ponto Grill
Raffaelli
Seco
Fitness
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
F&J Santos
Meganet
Lazzaretti
Sala
Unimed
Sicredi
Ipiranga
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
APPATA
Império
Tarzan
Agro Niederle
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados