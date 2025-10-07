Farmácia Central estará fechada temporariamente para mudança de local

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Tenente Portela informa que a Farmácia Central estará fechada nos dias 15, 16 e 17 de outubro. O fechamento temporário ocorre em razão da mudança para um novo endereço, visando oferecer mais conforto e melhor estrutura de atendimento à população.

A reabertura está prevista para o dia 20 de outubro, quando a Farmácia passará a funcionar na Rua Potiguara, nº 270, próximo ao Postão.

A Administração Municipal pede a compreensão da comunidade durante o período de transição e reforça o compromisso de continuar garantindo o acesso aos medicamentos de forma organizada e eficiente.

Novo endereço: Rua Potiguara, 270 — Próximo ao Postão

Fechamento: 15, 16 e 17 de outubro

Reabertura: 20 de outubro