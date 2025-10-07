Estado reforça estrutura de fiscalização com aquisição de 25 novos veículos para a Secretaria da Agricultura

O governo do Estado reforçou sua estrutura de fiscalização com a aquisição de 25 veículos novos para a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi). Entregues nesta terça-feira (7/10), os carros já estão disponíveis para atender às demandas do Departamento de Defesa Vegetal (DDV) e da Supervisão Regional de Ijuí, responsáveis por atividades estratégicas de inspeção e vigilância no Estado.

Do total, 24 veículos foram destinados ao DDV, adquiridos com recursos do Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura (Fundovitis), e um à Supervisão Regional de Ijuí, viabilizado por meio da Consulta Popular, com recursos do Fundo Estadual de Apoio ao Setor Primário (Feasp).

Ao todo, foram entregues dez veículos hatch Fiat Argo, dez SUVs Citroën Basalt e cinco camionetes Ford Ranger 4x4 -Foto: Cassiane Osório/Ascom Seapi

A ato de entrega oficial foi realizado no pátio da Seapi, com a presença do titular da pasta, Edivilson Brum, de diretores e de representantes dos departamentos. O secretário destacou que as aquisições proporcionam melhores condições de trabalho aos servidores e aprimoram os serviços prestados à população.

“A sociedade exige cada vez mais qualidade dos serviços públicos, e nós precisamos garantir as condições para que esse trabalho seja executado com excelência”, salientou Brum.

Renovação e ampliação da atuação

A renovação da frota foi considerada necessária, uma vez que cerca de 67% dos veículos atualmente em uso têm mais de dez anos de circulação. A medida garante maior mobilidade às equipes em campo, inclusive em regiões remotas e de difícil acesso, além de ampliar o suporte a convênios municipais.

Modelos adquiridos

dez veículos hatch Fiat Argo (65 CV)

dez SUVs Citroën Basalt (110 CV)

cinco camionetes Ford Ranger 4x4