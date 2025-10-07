Estado reforça estrutura de fiscalização com aquisição de 25 novos veículos para a Secretaria da Agricultura

55 996446296
O governo do Estado reforçou sua estrutura de fiscalização com a aquisição de 25 veículos novos para a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi). Entregues nesta terça-feira (7/10), os carros já estão disponíveis para atender às demandas do Departamento de Defesa Vegetal (DDV) e da Supervisão Regional de Ijuí, responsáveis por atividades estratégicas de inspeção e vigilância no Estado.
Do total, 24 veículos foram destinados ao DDV, adquiridos com recursos do Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura (Fundovitis), e um à Supervisão Regional de Ijuí, viabilizado por meio da Consulta Popular, com recursos do Fundo Estadual de Apoio ao Setor Primário (Feasp).
A ato de entrega oficial foi realizado no pátio da Seapi, com a presença do titular da pasta, Edivilson Brum, de diretores e de representantes dos departamentos. O secretário destacou que as aquisições proporcionam melhores condições de trabalho aos servidores e aprimoram os serviços prestados à população.
“A sociedade exige cada vez mais qualidade dos serviços públicos, e nós precisamos garantir as condições para que esse trabalho seja executado com excelência”, salientou Brum.
Renovação e ampliação da atuação
A renovação da frota foi considerada necessária, uma vez que cerca de 67% dos veículos atualmente em uso têm mais de dez anos de circulação. A medida garante maior mobilidade às equipes em campo, inclusive em regiões remotas e de difícil acesso, além de ampliar o suporte a convênios municipais.
Modelos adquiridos
