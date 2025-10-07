WhatsApp

Saúde

Governo inaugura centro de oftalmologia em hospital de Portão

Em solenidade realizada nesta terça-feira (7/10), o governo do Estado inaugurou a reforma e a ampliação do Centro de Oftalmologia da Fundação Hospi...

07/10/2025 16h14
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Reforma de 425 metros quadrados da unidade renovou toda a área física e promoveu adequações de acessibilidade e segurança -Foto: Ascom SES
Reforma de 425 metros quadrados da unidade renovou toda a área física e promoveu adequações de acessibilidade e segurança -Foto: Ascom SES

Em solenidade realizada nesta terça-feira (7/10), o governo do Estado inaugurou a reforma e a ampliação do Centro de Oftalmologia da Fundação Hospitalar Educacional e Social de Portão (Fuhesp). Por meio do Programa Avançar Mais na Saúde, foram investidos R$ 1,24 milhão na obra que qualifica o atendimento de oftalmologia no município. A contrapartida da Fuhesp foi de R$ 373,22 mil.

“O que estamos vivendo hoje é uma verdadeira transformação. Temos de destacar o que cada um fez para chegarmos até aqui e dizer que tudo só foi possível porque neste hospital há um legado de construção dos serviços de saúde, que muito orgulha o Rio Grande do Sul”, afirmou a secretária da Saúde, Arita Bergmann, que esteve no ato.

A reforma de 425 metros quadrados da unidade renovou toda a área física e promoveu adequações de acessibilidade e de segurança. Além de atender às exigências da vigilância sanitária, a reforma vai permitir uma assistência humanizada à comunidade a partir das melhorias nas instalações e do maior conforto disponibilizado aos pacientes e a seus familiares.

“Antes, da última vez em que estive aqui, havia uma fila na frente do hospital. As pessoas estavam na rua e fazia frio. Pedimos ao governador Eduardo Leite para incluir o hospital no planejamento porque a instituição oferece um serviço de referência na área de oftalmologia”, recordou a secretária. “Colocamos o projeto em prática para darmos condições de acolhimento às pessoas. Elas precisam de um espaço confortável para aguardarem e darem seguimento ao atendimento.”

O presidente da Fuhesp, Guilherme Vieira, agradeceu a parceria com o governo do Estado e destacou a importância do acréscimo de valor que o SUS Gaúcho vai promover nas consultas de oftalmologia. “O SUS Gaúcho vai pagar R$ 270, o valor normal de uma consulta médica. Isso faz muita diferença para o hospital”, destacou. “Vamos buscar qualificar ainda mais o nosso hospital e oferecer outros serviços à comunidade. Em breve teremos mamografia, colonoscopia, endoscopia, ecografia, raio-x e tomografia disponíveis para Portão e para os municípios que quiserem trazer seus pacientes para cá.”

Referência para 37 municípios, o Centro de Oftalmologia da Fuhesp disponibiliza todos os atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), os quais incluem oftalmologia geral (adulto e pediátrica), tratamentos de glaucoma, plástica ocular e cirurgias de média e alta complexidade.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

