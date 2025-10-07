WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Sala
Folha Popular
APPATA
Tarzan
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Fitness
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sicredi
Seco
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Meganet
Niederle
Ponto Grill
Sicoob
Unimed
Ipiranga
Império
Raffaelli
F&J Santos
Câmara

Conselho de Ética abre processos contra Pollon, Van Hattem e Zé Trovão por ocupação do Plenário

As representações da Mesa Diretora contra os três deputados vão ser analisadas em conjunto

07/10/2025 17h24
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados abriu nesta terça-feira (7) processos disciplinares contra os deputados Marcos Pollon (PL-MS), Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Zé Trovão (PL-SC). Eles são acusados de adotar conduta incompatível com o decoro parlamentar durante a ocupação do Plenário, no início de agosto.

O presidente do Conselho de Ética, deputado Fabio Schiochet (União-SC), informou que o presidente da Câmara, Hugo Motta, decidiu juntar as representações da Mesa Diretora contra os três deputados ( REP 24/25 , REP 25/25 e REP 27/25) , por isso serão analisadas em conjunto. Essas representações pedem a suspensão dos três deputados por um mês. Van Hattem e Zé Trovão são acusados de obstruir a cadeira do presidente. Pollon se sentou na cadeira do vice-presidente.

Um quarto processo ( REP 26/25 ), contra Pollon, será analisado separadamente. Nesse caso, há um pedido de pedido de suspensão do mandato por 90 dias, em razão de declarações ofensivas contra o presidente da Câmara.

Ao tomar conhecimento da análise em conjunto, Van Hattem criticou a decisão. Para ele, os fatos são individualizados, e o julgamento em conjunto pode comprometer a defesa. “Eu recorro aqui da apensação, pedindo a vossa excelência que faça valer aquilo que diz a legislação”, disse. Schiochet respondeu que a decisão cabe ao presidente da Câmara e que, se Van Hattem discordar, pode recorrer ao Plenário.

Relatores
A partir da lista tríplice de deputados sorteada durante a reunião, o relator das três primeiras representações será escolhido por Schiochet entre Castro Neto (PSD-PI), Albuquerque (Republicanos-RR) ou Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR). Já o relator da representação 26/25, contra Pollon, será escolhido entre Castro Neto, Moses Rodrigues (União-CE) ou Ricardo Maia (MDB-BA).

Processo contra André Janones
Na mesma reunião, o deputado Helio Lopes (PL-RJ) foi ouvido como testemunha no processo em que o deputado André Janones (Avante-MG) é acusado pelo PL de ofender o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) enquanto este discursava na tribuna, em julho ( REP 3/25 ).

Em resposta ao relator do caso, deputado Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE), e ao advogado de Janones, Lucas Marques, Lopes declarou que o acusado falava ao telefone de forma alterada e chamava a atenção de outros parlamentares, especialmente de Nikolas.

Afirmou ainda que não conseguiu entender o que Janones falava, mas percebeu que ele usava um tom agressivo e parecia tentar interromper o raciocínio de Nikolas. Não soube informar quem iniciou o tumulto, mas acredita que a atitude de Janones de gravar um vídeo perto de Nikolas agravou a tensão.

Atualmente, Janones está suspenso do mandato por três meses (volta em 12 de outubro) em razão das ofensas contra Nikolas. A suspensão foi uma medida cautelar dentro do processo sobre a perda de mandato.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que exige uniforme de seleções oficiais nas cores da bandeira nacional
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que prevê profissionais especializados nas equipes de assistência técnica rural
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Frentes parlamentares lançam manifesto por reajuste do Simples Nacional
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
17°
Tempo nublado Máxima: 18° - Mínima: 10°
16°

Sensação

3.26 km/h

Vento

61%

Umidade

Raffaelli
Sala
Ponto Grill
Mercado do povo
Fitness
Seco
Sicoob
Meganet
Unimed
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Tarzan
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicredi
Ipiranga
APPATA
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Império
Império
Unimed
Meganet
Raffaelli
Sicoob
Sicoob
Lazzaretti
Mercado do povo
Mecânica Jaime
F&J Santos
Tarzan
Sala
Ponto Grill
Sicredi
Seu Manoel
Fitness
APPATA
Ipiranga
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Municípios
Tenente Portela - RS
Farmácia Central estará fechada temporariamente para mudança de local
Tenente Portela - RS
Conab e Cooperfamiliar firmam parceria estratégica na comunidade da Terra Indígena do Guarita
Império
Lazzaretti
Sala
Agro Niederle
Sicoob
APPATA
Fitness
Ponto Grill
Ipiranga
Mercado do povo
Seco
Sicredi
Seu Manoel
F&J Santos
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Raffaelli
Mercado Balestrin
Unimed
Tarzan
Meganet
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 9 minutos Anvisa suspende venda de glicose e importação de radiofármacos
Há 9 minutos Comissão aprova projeto que exige uniforme de seleções oficiais nas cores da bandeira nacional
Há 9 minutos Comissão aprova projeto que prevê profissionais especializados nas equipes de assistência técnica rural
Há 9 minutos Zenaide propõe novo pacto nacional contra a violência contra a mulher
Há 9 minutos Frentes parlamentares lançam manifesto por reajuste do Simples Nacional
Rádio Municipal
Unimed
Meganet
Ipiranga
Sicoob
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Fitness
Seu Manoel
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sala
Mercado do povo
Sicredi
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Tarzan
Império
Seco
Raffaelli
APPATA
Mais lidas
1
Há 3 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 2 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 4 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
4
Há 1 dia Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
5
Há 3 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Agro Niederle
Raffaelli
Tarzan
Fitness
Império
Seco
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Sala
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Ipiranga
Meganet
F&J Santos
Ipiranga
Sicredi
Lazzaretti
APPATA
Unimed
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Sala
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Ponto Grill
Seu Manoel
Fitness
Seco
Sicoob
Tarzan
Mercado Balestrin
Meganet
Mercado do povo
Império
Lazzaretti
APPATA
F&J Santos
Sicredi
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Ipiranga
Raffaelli
Unimed
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados