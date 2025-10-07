WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado do povo
Lazzaretti
F&J Santos
Fitness
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Meganet
APPATA
Mecânica Jaime
Sicoob
Seco
Raffaelli
Sicredi
Ponto Grill
Império
Niederle
Ipiranga
Sala
Rádio Municipal
Folha Popular
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Unimed
Saúde

Anvisa suspende venda de glicose e importação de radiofármacos

Ampolas continham material escuro espalhado no líquido do medicamento

07/10/2025 17h58
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de ampolas de glicose produzidas pela Samtec Biotecnologia Ltda. De acordo com a resolução , a medida atinge o produto Glicose - 25% Solução Injetável Caixa com 200 Ampolas de 10 ml, apenas referente ao lote que tem como data de validade 31/07/2026.

O produto teve sua comercialização, distribuição e uso suspensos após parecer da prefeitura de Joinville (SC), que confirmou desvio de qualidade no lote. As ampolas continham um material escuro espalhado no líquido do medicamento.

Radiofármacos

A agência também determinou a suspensão de importação dos medicamentos radiofármacos fabricados pelos Laboratórios Bacon S.A.I.C. Os radiofármacos são medicamentos usados na medicina nuclear para diagnóstico de doenças ou tratamento médico.

De acordo com Anvisa, em inspeção realizada na empresa em setembro de 2025, foi verificado o descumprimento das Boas Práticas de Fabricação (BPF) para produção de algumas categorias de medicamentos. As normas de boas práticas precisam ser cumpridas à risca para garantir que os produtos estejam completamente livres de microrganismos como bactérias, fungos e vírus.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Estão suspensos os seguintes medicamentos, dos lotes fabricados a partir de 26 de setembro:

  • Neurobac Radiofarma
  • Ciprobac Radiofarma
  • Cloreto de Estanho Radiofarma
  • Disida Radiofarma
  • MAA Radiofarma
  • Pirofosfato Radiofarma
  • Linfofast Radiofarma
  • Fitato de Sódio Radiofarma
  • DTPA Radiofarma
  • Osteobac Radiofarma
  • Sestambi Radiofarma
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rovena Rosa/Agência Brasil São Paulo faz campanha de multivacinação para crianças e adolescentes
Reforma de 425 metros quadrados da unidade renovou toda a área física e promoveu adequações de acessibilidade e segurança -Foto: Ascom SES Governo inaugura centro de oftalmologia em hospital de Portão
Imagem: Divulgação Farmácia Central estará fechada temporariamente para mudança de local
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
17°
Tempo nublado Máxima: 18° - Mínima: 10°
16°

Sensação

3.26 km/h

Vento

61%

Umidade

Império
Seu Manoel
Lazzaretti
Sicoob
Unimed
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sala
Fitness
F&J Santos
Mercado Balestrin
Tarzan
Raffaelli
Meganet
Rádio Municipal
Ipiranga
APPATA
Agro Niederle
Mercado do povo
Sicredi
Seco
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Fitness
Sicoob
Unimed
Lazzaretti
Sala
F&J Santos
Mercado do povo
Ipiranga
Raffaelli
Ponto Grill
Tarzan
APPATA
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Rádio Municipal
Império
Mercado Balestrin
Meganet
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
Farmácia Central estará fechada temporariamente para mudança de local
Tenente Portela - RS
Conab e Cooperfamiliar firmam parceria estratégica na comunidade da Terra Indígena do Guarita
Lazzaretti
Ipiranga
Meganet
Sicoob
F&J Santos
Agro Niederle
Seu Manoel
Fitness
Império
Rádio Municipal
Mercado do povo
APPATA
Raffaelli
Seco
Mercado Balestrin
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Ponto Grill
Sala
Unimed
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 9 minutos Anvisa suspende venda de glicose e importação de radiofármacos
Há 9 minutos Comissão aprova projeto que exige uniforme de seleções oficiais nas cores da bandeira nacional
Há 9 minutos Comissão aprova projeto que prevê profissionais especializados nas equipes de assistência técnica rural
Há 9 minutos Zenaide propõe novo pacto nacional contra a violência contra a mulher
Há 10 minutos Frentes parlamentares lançam manifesto por reajuste do Simples Nacional
Fitness
Seu Manoel
Ipiranga
Seco
APPATA
Lazzaretti
Sala
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Raffaelli
Mercado Balestrin
Sicoob
Meganet
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Império
Agro Niederle
Tarzan
Sicredi
Mercado do povo
Unimed
Mais lidas
1
Há 3 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 2 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 4 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
4
Há 1 dia Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
5
Há 3 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Seu Manoel
Agro Niederle
Tarzan
Ipiranga
F&J Santos
Sicoob
Fitness
Raffaelli
Lazzaretti
Seco
Meganet
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Ipiranga
Sicredi
Império
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Sala
APPATA
Ponto Grill
Unimed
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicoob
Sala
F&J Santos
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Seco
Império
Mercado do povo
APPATA
Mercado Balestrin
Sicredi
Lazzaretti
Ipiranga
Unimed
Rádio Municipal
Tarzan
Fitness
Meganet
Seu Manoel
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados