Parceria entre município e Coordenadoria Regional busca conter avanço da dengue

Servidores da 15ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) de Palmeira das Missões estiveram na Unidade Básica de Saúde de Miraguaí para alinhar ações estratégicas com a Vigilância Epidemiológica e o setor de Endemias, com foco no enfrentamento à dengue.

Participaram da reunião as servidoras da Secretaria Estadual da Saúde, Elise Rohrig e Jenifer Ávila, o prefeito de Miraguaí, Leonir Hartk, o secretário municipal da Saúde, Valdelírio Pretto da Silva, além de colaboradores da UBS.

O encontro teve como objetivo fortalecer as medidas de prevenção, intensificar o monitoramento de casos suspeitos e planejar ações conjuntas para o controle do mosquito Aedes aegypti. Também foram discutidas estratégias educativas voltadas à comunidade.

A presença das autoridades e equipes técnicas reforça o compromisso coletivo com a saúde pública e a importância da atuação integrada para conter o avanço da dengue no município.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7