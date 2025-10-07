WhatsApp

Parceria entre município e Coordenadoria Regional busca conter avanço da dengue

Saúde

07/10/2025 18h49
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Servidores da 15ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) de Palmeira das Missões estiveram na Unidade Básica de Saúde de Miraguaí para alinhar ações estratégicas com a Vigilância Epidemiológica e o setor de Endemias, com foco no enfrentamento à dengue.

Participaram da reunião as servidoras da Secretaria Estadual da Saúde, Elise Rohrig e Jenifer Ávila, o prefeito de Miraguaí, Leonir Hartk, o secretário municipal da Saúde, Valdelírio Pretto da Silva, além de colaboradores da UBS.

O encontro teve como objetivo fortalecer as medidas de prevenção, intensificar o monitoramento de casos suspeitos e planejar ações conjuntas para o controle do mosquito Aedes aegypti. Também foram discutidas estratégias educativas voltadas à comunidade.

A presença das autoridades e equipes técnicas reforça o compromisso coletivo com a saúde pública e a importância da atuação integrada para conter o avanço da dengue no município.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7

Miraguaí - RS
