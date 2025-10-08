WhatsApp

Tenente Portela

Ação da Força Tática do 7º BPM apreende drogas e dinheiro em Tenente Portela

Polícia

08/10/2025 08h36
Por: Júlio Santos
Foto: Efetivo 7°BPM
Foto: Efetivo 7°BPM

Na noite de terça-feira, 7, policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), durante ações da Operação Cerco Fechado, prenderam um homem por tráfico de drogas em Tenente Portela.

Durante a abordagem, foram apreendidas 25 buchas de cocaína, cinco porções de crack, um smartphone e uma quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

Comunicação Social 7°BPM

