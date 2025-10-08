WhatsApp

Saúde

Rio Grande do Sul confirma primeiro caso de intoxicação por metanol em bebida consumida fora do Estado

A Secretaria da Saúde (SES) confirmou nesta quarta-feira (8/10) o primeiro caso de intoxicação por metanol no Estado após consumo de bebida alcoóli...

08/10/2025 11h23
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
-
-

A Secretaria da Saúde (SES) confirmou nesta quarta-feira (8/10) o primeiro caso de intoxicação por metanol no Estado após consumo de bebida alcoólica. O paciente é um homem de 42 anos, residente em Porto Alegre, que relatou ter consumido o destilado em São Paulo (SP) no dia 26 de setembro. Após atendimento médico inicial, ele já foi liberado e encontra-se melhor de saúde.

O homem apresentou sintomas como febre, dor abdominal e dor de cabeça entre 12 e 24 horas após o consumo de caipirinhas de vodca. Posteriormente, também relatou visão turva e alteração na percepção de cores. De volta ao Rio Grande do Sul, ele foi atendido na emergência do Hospital São Lucas da PUCRS no dia 30 de setembro, onde recebeu tratamento e foi liberado. Atualmente, está sendo acompanhado pela equipe de vigilância em saúde da capital.

A confirmação da intoxicação ocorreu após análise laboratorial de amostra de sangue realizada por um laboratório privado que presta serviços ao hospital. O resultado foi liberado na madrugada desta quarta-feira.

Nota Informativa

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) publicou nesta quarta-feira uma Nota Informativa com orientações aos serviços de saúde sobre o fluxo de atendimento e notificação imediata de casos suspeitos de intoxicação por metanol. A SES reforça a importância da atenção dos profissionais de saúde para sintomas compatíveis com intoxicação por metanol e destaca que a notificação rápida é essencial para a adoção de medidas de controle e prevenção.

O primeiro passo recomendado é o contato com o Centro de Informação Toxicológica (CIT) do Rio Grande do Sul, disponível pelo telefone 0800-721-3000, com atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana. O serviço poderá alinhar se o caso se enquadra como suspeito e oferecer orientação especializada ao profissional de saúde, além de apoio para o atendimento clínico imediato.

Definição de caso suspeito

A definição de caso suspeito de intoxicação por metanol considera pacientes com histórico de ingestão de bebidas alcoólicas que apresentem, entre seis e 72 horas após o consumo, persistência ou piora de um ou mais dos seguintes sinais e sintomas:

  • Sintomas compatíveis com embriaguez acompanhados de desconforto gástrico ou quadro de gastrite;
  • Manifestações visuais, como visão turva, borrada, escotomas (pontos cegos) ou redução da acuidade visual.

Esses sintomas podem evoluir para rebaixamento de consciência (perda da capacidade de interagir com o ambiente, variando de sonolência a entorpecimento), convulsões, coma, e alterações visuais persistentes, como cegueira, escotoma central (perda de visão que afeta o centro do campo visual) e atrofia óptica (dano ao nervo óptico).


Ações das vigilâncias municipais

Após o contato inicial com o CIT e a devida notificação, o serviço de saúde onde o caso suspeito foi atendido deve informar a vigilância municipal de saúde, que será responsável pela investigação. Assim que tomar conhecimento do caso, a vigilância deve acionar a Brigada Militar para comparecimento à unidade de saúde.

A localização, apreensão e arrecadação do produto suspeito, especialmente em casos que envolvam estabelecimentos comerciais ou locais de produção clandestina, serão conduzidas pelas forças de segurança. A investigação será realizada em conjunto com a vigilância sanitária local e secretaria da agricultura, conforme suas competências.

Ações do governo do Estado

Na semana passada, foi criado um Comitê Intersecretarial para acompanhar as ações de monitoramento e investigação de possíveis casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas. O grupo é formado por representantes das secretarias da Saúde (SES), da Segurança Pública (SSP) e da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi).

O objetivo do comitê é garantir agilidade e efetividade na resposta a casos suspeitos, por meio da articulação entre diferentes áreas do governo estadual.


Tratamento

A SES está realizando um levantamento junto à rede hospitalar sobre os estoques de etanol farmacêutico, utilizado no tratamento de intoxicações por metanol. O Estado também aguarda o envio do antídoto específico fomepizol, que está sendo adquirido pelo Ministério da Saúde junto a fornecedores internacionais.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

