SUS Gaúcho destina R$ 18 milhões para implantação de serviço de saúde mental comunitária em municípios do Rio Grande do Sul

O governo do Estado, por meio do SUS Gaúcho, ampliará, até o final de 2026, a política de saúde mental, auxiliando os municípios com um investimento de R$ 18 milhões no Programa Acompanha RAPS (Rede de Atenção Psicossocial) da Secretaria da Saúde (SES), voltado à promoção da saúde mental, bem como à prevenção de agravos e à redução de internações hospitalares por transtornos mentais e comportamentais.

Inicialmente, o Acompanha RAPS previu habilitar dez equipes em 2025 e outras 20 em 2026. Com os recursos adicionais disponibilizados pelo SUS Gaúcho, foi possível contemplar um número maior de localidades e habilitar até 90 equipes multiprofissionais em municípios prioritários. A previsão é que 61 equipes sejam habilitadas ainda em 2025 e outras 29 em 2026.

As equipes serão formadas por três profissionais, que podem ser: psicólogos, médicos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, enfermeiros ou outros com formação ou experiência em saúde mental. Cada equipe receberá R$ 20 mil mensais para custeio do serviço.

“Com essa ação, o governo estadual busca ampliar o acesso à atenção psicossocial, promover ações coletivas de saúde mental e garantir uma navegação mais eficiente dos usuários pelo sistema de saúde”, destaca a titular da SES, Arita Bergmann.

Do total a ser investido pelo SUS Gaúcho, R$ 3,6 milhões serão repassados nos três últimos meses de 2025 e R$ 14,4 milhões ao longo de 2026. Os valores serão destinados diretamente aos municípios pela modalidade de transferência fundo a fundo. “Para o ano que vem, algumas equipes terão foco na saúde mental infanto-juvenil”, detalha a chefe de Divisão de Políticas Transversais do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde da SES, Fernanda Mielke.

Fortalecimento da rede de atenção psicossocial nos municípios

O Acompanha RAPS prioriza a habilitação de equipes em municípios com vazio assistencial, altas taxas de suicídio, internações por transtornos mentais e comportamentais, judicialização de casos, bem como os que foram impactados por enchentes. A meta é fortalecer a rede de atenção psicossocial e garantir atendimento humanizado e próximo para a população.

Caseiros é um dos municípios habilitados. O secretário de Saúde da cidade, Maurício Pires, destaca que o impacto do programa vai muito além do aspecto financeiro. “A população em geral – e com a nossa não é diferente – tem apresentado, cada vez mais cedo, um sofrimento mental de origem multifatorial. Nós, enquanto municípios pequenos, naturalmente precisamos de auxílio, pois nossa demanda é desproporcional à população, ao território e ao financiamento”, explica.

“Nesse sentido, esperamos realizar um trabalho de excelência, não só ampliando a quantidade de atendimentos, mas também a resolutividade, além de melhorar a sensação de bem-estar pleno dos profissionais e da população em geral”, acrescenta Pires.

O município de Estação, no norte do Estado, foi o primeiro a ser habilitado, tendo iniciado os atendimentos em agosto. A equipe local atua com foco em ações comunitárias, grupos de promoção da saúde mental, interconsultas e apoio técnico à rede municipal. As outras 60 equipes previstas para 2025 devem entrar em funcionamento em outubro.

Os 61 municípios já contemplados pela iniciativa são:

Água Santa Alecrim Amaral Ferrador Anta Gorda Araricá Arroio do Tigre Arvorezinha Barão de Cotegipe Barão do Triunfo Barra do Rio Azul Boa Vista do Buricá Candiota Capela de Santana Capitão Caraá Casca Caseiros Cerro Largo Chuvisca Coxilha Cristal Cruzaltense David Canabarro Dom Pedro de Alcântara Estação Fazenda Vilanova Gentil Hulha Negra Ijuí Itapuca Jóia Liberato Salzano Mampituba Maximiliano de Almeida Não-Me-Toque Nicolau Vergueiro Nova Boa Vista Nova Candelária Novo Xingu Palmares do Sul Pantano Grande Pareci Novo Parobé Pedro Osório Picada Café Porto Vera Cruz Putinga Quevedos Rio Grande Roca Sales Santa Maria do Herval Santa Vitória do Palmar Santo Cristo São Sepé São Valério do Sul Seberi Senador Salgado Filho Tunas Vanini Vespasiano Corrêa Vila Maria