Saúde

Estado reduz em 39% o tempo médio de espera por consulta em reumatologia no Rio Grande do Sul

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), vem fortalecendo o acesso a consultas e procedimentos especializados em diversas áreas ...

08/10/2025 11h56
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Uma das estratégias para redução envolve teleconsultorias que apoiam os profissionais da atenção primária na resolução de casos -Foto: Divulgação TelessaúdeRS
Uma das estratégias para redução envolve teleconsultorias que apoiam os profissionais da atenção primária na resolução de casos -Foto: Divulgação TelessaúdeRS

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), vem fortalecendo o acesso a consultas e procedimentos especializados em diversas áreas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), como é o caso da reumatologia. Entre dezembro de 2024 e agosto de 2025, a média do tempo de espera para consulta diminuiu de 56 dias para 34 dias, uma redução de 39%.

A redução é fruto da ampliação do trabalho de regulação ambulatorial realizado pela SES em parceria com o TelessaúdeRS, com impactos positivos em diversas especialidades. A ação integra o projeto RegulaSUS, ferramenta fundamental para otimizar fluxos assistenciais, garantir acesso oportuno e promover um SUS mais eficiente e resolutivo em todo o Estado.

Historicamente, o tempo na fila para consultas em reumatologia é relativamente longo. Por outro lado, boa parte dos problemas apresentados pelos pacientes podem ser resolvidos diretamente na atenção primária à saúde (APS). Por ser uma especialidade essencialmente clínica – que não depende de alta tecnologia para a maioria dos diagnósticos e dos tratamentos –, o acesso a um médico qualificado pode evitar agravamentos da doença e melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes.

Foto: Reprodução/Secom RS
Foto: Reprodução/Secom RS

A atuação da SES, em parceria com o TelessaúdeRS, está garantindo cuidados precoces adequados aos pacientes. A estratégia combina análise de todos os casos encaminhados para a especialidade, priorização de consultas para aqueles considerados mais graves e teleconsultorias de apoio para os profissionais da APS. Com isso, muitos pacientes são acompanhados nos municípios onde moram, sem necessidade de deslocamento para centros de referência.

Texto: Ascom TelessaúdeRS e Ascom SES
Edição: Secom

